Wittener Quartett mischt beim WAZ-Pokal mit

Traditionell bricht bei den Fußballern in der Winterpause die Zeit des Budenzaubers an. Gleich vier Wittener Teams mischen bei der 31. Auflage des WAZ-Pokals mit. Ab Freitag (16 Uhr) bittet Ausrichter TSG Sprockhövel in der Glückauf-Halle aufs Parkett. Mit dabei sind Bezirksligist TuS Heven, die DJK TuS Ruhrtal, der SV Herbede und B-Ligist Hammerthaler SV.

Der Wettbewerb, der durch die Rundum-Bande immer eine besondere Note hat, dürfte gewiss wieder spannend werden. In vier Fünfer-Gruppen werden zunächst die beiden besten Teams gesucht, die in der Zwischenrunde ums Weiterkommen spielen dürfen. Während die Gruppe A ohne Wittener Beteiligung auskommt, gehen in der Gruppe B gleich zwei Ruhrstadt-Clubs an den Start.

SV Herbede bekommt es mit dem Hammerthaler SV zu tun

Im Vorjahr noch für die SG Welper am Ball, hat Tolga Dilek (re.) nun mit dem TuS Heven die Chance, eine gute Platzierung beim Turnier um den WAZ-Pokal zu erreichen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Platznachbarn SV Herbede und Hammerthaler SV bekommen es mit der gleichklassigen Zweitvertretung der TSG Sprockhövel, Bezirksligist VfB Schwelm und B-Kreisligist VfL Gennebreck zu tun. Auch wenn es für die Herbeder in der Liga (Tabellenplatz zwölf) bislang nicht so gut läuft, unterm Hallendach könnte das schon anders aussehen. Schließlich stehen Coach Christopher Pache durchaus technisch versierte Kicker wie Benjamin Homann zur Verfügung. Hinter Schwelm darf man den SVH daher als einen Anwärter auf den zweiten Zwischenrundenplatz sehen. Auf dem Papier könnte es letztlich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der „Zweiten“ des Ausrichters hinauslaufen. Der Hammerthaler SV darf sich Außenseiterchancen ausrechnen.

In der Gruppe C gibt’s für den TuS Heven eigentlich kein anderes Ziel als das Weiterkommen. Allerdings haben die in der Bezirksliga so offensivstarken Haldenweg-Kicker keine leichten Gegner erwischt. Der FC Wetter spielt in der Parallelstaffel eine solide Saison. Und auch mit den A-Kreisligisten SC Obersprockhövel II, Hiddinghauser FV und SpVg. Linderhausen ist zu rechnen. Insbesondere die Reserve des SCO sollten Hevens Trainer Thorsten Kastner („wir werden erst kurzfristig entscheiden, wer am Samstag zum Kader gehören wird“) und seine Schützlinge auf dem Zettel haben. Die Nachbarstädter zeigten sich als Tabellenvierter ihrer A-Liga-Staffel bislang sehr torhungrig, wissen abgezockte Kicker in ihren Reihen.

Auf Maik Knapps Ruhrtaler wartet Oberligist TSG Sprockhövel

Den wohl schwierigsten Gegner bekommt indes die DJK TuS Ruhrtal aufgetischt. Ausrichter TSG Sprockhövel sollte als einziger Oberligist ein Zwischenrundenticket in der Gruppe D fast sicher haben. Dazu muss Ruhrtal gegen BW Voerde ran, immerhin Bezirksliga-Sechster. Immerhin sollte man die beiden anderen Partien gegen Ligakonkurrent Hedefspor Hattingen und den SuS Niederbonsfeld aus der A-Liga-Parallelstaffel unbedingt gewinnen. Die ersten beiden Teams in jeder Gruppe kommen in die Zwischenrunde, die nochmal aus zwei Gruppen besteht. Am Ende gibt es Platzierungsspiele (von Platz acht bis eins). Die Teams der Gruppen A und B spielen am Freitag (ab 16 Uhr), die Gruppen C und D werden Samstag ebenfalls ab 16 Uhr ausgespielt. Sonntag wird’s dann mit Zwischen- und Endrunde richtig ernst (ab 16 Uhr).