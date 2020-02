Witten Baskets werden in Hagen nach einem Viertel wach

Die Damen der Witten Baskets haben beim TSV Hagen den erwartet klaren Sieg eingefahren. Doch das 74:47 (41:25) der Landesliga-Basketballerinnen war nach dem ersten Viertel noch nicht absehbar. Trainer Martin Namyslo hatte in Hagen nur acht Spielerinnen im Kader.

So musste Celia Kortner die Rolle auf der Eins übernehmen, und auch der Rest des Teams brauchte Zeit, sich an die neue Aufstellung zu gewöhnen. Die Hagener stellten eine sehr junge schnelle Mannschaft, die die Wittener Eingewöhnungsphase immer wieder zu Körben nutzten.

Wittens Coach sagte zum 17.17 nach dem ersten Viertel: „Wir waren noch nicht richtig wach, doch dann haben wir zu unserem Spiel gefunden.“ Bis zur 15. Minute hatten die Gäste eine 28:19-Führung herausgespielt, die Witten bis zur Pause noch einmal weiter auf 41:25 ausbaute.

Striepeke wird unter Korb zur Sieggarantin

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste weiterhin erfolgreich unter den Korb. Namyslo hatte seinen Spielerinnen Dreierversuchen abgeraten: „Die Korbanlage in Hagen ist sehr hart, die Abpraller springen unkalkulierbar weit ab. Doch mit Anna Striepeke unter dem Korb sind Dreier auch nicht überlebenswichtig.“ Mit 58:38 ging es in das Schlussviertel. Auch dieses ging klar 16:9 an den Tabellendritten.

Baskets: Weitkus (7), Kortner (2), Ende (6), Richter (2), Striepeke (28), Mark (13), Stemmer (4), Niederhagemann (12).