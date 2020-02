Wassingers Turbo-Hattrick - TuS Heven siegt 5:1

Der TuS Heven hat im Testspiel gegen den FC Herdecke-Ende einen überzeugenden 5:1 (4:0)-Sieg eingefahren. Der Bezirksligist konnte sich dabei sogar eine geruhsame zweite Halbzeit leisten.

Die Gäste führen die Hagener A-Kreisliga an und haben bislang nur 16 Gegentreffer kassiert. Die TuS-Stürmer demonstrierten ihnen am Sonntag, wie es in der Bezirksliga zugeht - vor allem dann, wenn man einen Laurenz Wassinger im Team hat.

Tim Dosedal wirbelt diesmal hinter den Spitzen

Coach Thorsten Kastner musste noch auf ein halbes Dutzend kranker Spieler verzichten: „Wir haben aber dennoch in der ersten Halbzeit 75 Prozent Ballbesitz gehabt.“ Der wieder genesene Tim Dosedal spielte nicht wie eigentlich geplant in der Verteidigung, sondern hinter den Spitzen. Das drückte sich auch im Ergebnis aus. Schon in der vierten Minute legte Gökhan Yaman dem flinken Yannik Kellner das 1:0 auf (4.). Mit einem Hattrick innerhalb von neun Minuten demonstrierte Laurenz Wassinger erneut seine Ausnahmestellung beim Bezirksligisten. Beim 2:0 (32.) und 3:0 (35.) verwertete er lange Einwürfe. Das 4:0 in der 41. Minute legte ihm Gökhan Yaman auf.

Kastner wechselte in der zweiten Halbzeit drei neue Spieler ein. Das war aber nicht der Grund, warum es nun nicht mehr so gut lief wie in Abschnitt eins. Der Trainer ärgerte sich auch ein wenig: „Wir haben unnötig das Tempo verschleppt und den Ball immer hin und her geschoben.“ Dennoch erhöhte Demir Tumbul nach feinem Zuspiel Laurenz Wassingers auf 5:0 (67.).

Ex-Hevener Michel Wolf sorgt für den Ehrentreffer

Der TuS Heven wäre aber nicht der TuS Heven, wenn er nicht immer wieder für ein Gegentor gut wäre. So kamen die Gäste durch den Ex-Hevener Michel Wolf (74.) zum Ehrentreffer. Bis zum Rückserienstart kann Kastner einiges ausprobieren: „Wir haben noch drei Spiele, um die beste Formation zu finden. Das sollte auf jeden Fall reichen.“

Torfolge: 1:0 Yannik Kellner (4.), 2:0, 3:0, 4:0 Wassinger (32., 35., 41.), 5:0 Tumbul (67.), 5:1 (74.).