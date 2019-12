Volleyballerinnen von BW Annen verlieren nach hartem Kampf

Fast zwei Stunden lang beharkten sich beide Teams verbissen. Am Ende verloren die Landesliga-Volleyballerinnen von BW Annen ihr Heimspiel gegen den Tabellendritten TV Jahn Dortmund knapp mit 2:3 (29:31, 25:14, 17:25, 25:22, 9:15). „Wir haben klasse gekämpft und sind dafür mit einem Punkt belohnt worden”, meinte BWA-Trainer Thomas Urban.

Sein Team hatte einem starken Gegner Paroli geboten, der in der vergangenen Saison in der Relegation um den Verbandsliga-Aufstieg gespielt hatte und auch jetzt wieder um Platz zwei mitmischt. Vielleicht wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, wenn die Blau-Weißen den ersten Satz gewonnen hätten. In dem hatten sie zeitweise einen Sieben-Punkte-Vorsprung und führten scheinbar sicher mit 24:20 – doch es gelang ihnen nicht, den entscheidenden Punkt zu machen.

„Das ist das Einzige, was in diesem Spiel wirklich ärgerlich war”, meinte Thomas Urban. Die Annenerinnen gaben diesen umkämpften Durchgang schließlich mit 29:31 ab. Doch diesen herben Dämpfer steckten sie gut weg. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen langen Ballwechseln.

Favoriten haben den längeren Atem

Nach dem 0:1-Satzrückstand schafften die BWA-Damen den Satzausgleich, gerieten dann zwar mit 1:2 in Rückstand, erkämpften sich aber wieder Durchgang vier zum 2:2-Satzausgleich. Im entscheidenden Tiebreak hatte der Favorit Jahn Dortmund dann den längeren Atem.

Was das Saisonziel Klassenerhalt angeht, liegen die BWA-Damen zur Weihnachtspause durchaus im Soll. Allerdings war das Team im bisherigen Saisonverlauf eine Art Wundertüte: Von den drei Spielen gegen die Topteams der Liga gewannen die Annenerinnen zwei und zeigten dabei gute Leistungen. Gegen die Teams aus dem Mittelfeld und der Abstiegszone verloren sie dagegen teilweise überraschend glatt. „Darin sieht man, dass es uns an Stabilität fehlt”, so Urban, „um am Ende einen sicheren Tabellenplatz zu belegen, müssen wir diese Schwankungen unbedingt abstellen.”

BWA: Sabrina Daske, Anne Korbmacher, Jennifer Lesch, Lina Obermeier, Marion Roskocz, Lena Russak, Lina Weber, Jennifer Wodrich, Malin Zühlke

Dritte Mannschaft gewinnt glatt

Durch einen glatten 3:0-Sieg (28:26, 25:17, 25:18) über die TG RE Schwelm IV sind die Bezirksklassen-Volleyballerinnen von BW Annen III auf den dritten Platz geklettert. Im ersten Satz waren die Blau-Weißen optimal gestartet. Der Aufsteiger erspielte sich einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung, der durch Nachlässigkeit zum Ende deutlich zusammenschmolz. Nur mit Mühe ging dieser Satz an BWA. Doch von an hatten die Annenerinnen die Partie im Griff. Sie agierten über weite Strecken strukturiert und abgeklärt, so dass am Ende ein ungefährdeter Erfolg zu Buche stand.

BWA: Zahra Ghasemi, Lena Piewek, Maja Spiaczka, Sarah Herhaus, Alissa Jakob,Isabelle Kapsa, Jana Forster, Tabea Senger.