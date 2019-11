Viel Brisanz im „Vier-Punkte-Spiel“ des TuS Bommern

Bommern. Die Negativserie des TuS Bommern steht auf dem Prüfstand. Am Sonntag gegen Schlusslicht Haltern-Sythen soll unbedingt ein Sieg her.

Es wäre mal wieder an der Zeit für ein Erfolgserlebnis - zuletzt gab’s nämlich für die Handballerinnen des TuS Bommern in der Verbandsliga eine Schlappe nach der anderen. Zuletzt im Pokal sogar gegen das unterklassige Team des TV Wattenscheid. Die Vorgabe für Sonntag (16 Uhr, SuFz Bommern) ist klar: Gegen den HSC Haltern-Sythen müssen dringend zwei Punkte aufs TuS-Konto wandern.

Nach fünf Punktspiel-Pleiten in Serie ist es um das Selbstbewusstsein der Wittenerinnen derzeit nicht gerade zum Besten bestellt. „Wir müssen weiter konsequent an unserer Abwehr arbeiten“, sagt Trainerin Katja Niehörster. Viel zu hoch war zuletzt die Quote der Gegentreffer. Keine Mannschaft hat in den ersten sieben Saisonpartien mehr Tore kassiert als die Grün-Weißen. Was keineswegs allein daran lag, dass die Torhüterinnen bislang noch nicht zu ihrem Rhythmus gefunden haben. Oftmals waren sie auch völlig chancenlos, weil es ihre Mitspielerinnen dem jeweiligen Gegner viel zu einfach machten.

TuS-Trainerin bangt um Einsätze von Bernstein und Wozniak

Angeschlagen vor dem Duell mit dem Liga-Letzten: Josefine Bernstein (beim Wurf). Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

In Zweikämpfe verwickelt werden die Bommeraner Damen aber gewiss auch am Sonntag vom jungen Team des Aufsteigers aus der Seestadt. Sieben Mal ging der HSC Haltern-Sythen leer aus - „aber die Spiele haben sie zum Teil nur recht knapp verloren“, weiß die TuS-Trainerin, die im „Vier-Punkte-Spiel“ nicht mit einem deutlichen Ausgang für eine der beiden Seiten rechnet.

Beim TuS Bommern werde sich erst kurzfristig entscheiden, welche Akteurinnen überhaupt zur Verfügung stehen. Nach ihrem verletzungsbedingten Ausscheiden in Wattenscheid steht hinter Marta Wozniak (Knie) und Josefine Bernstein (Schulter) jeweils noch ein dickes Fragezeichen. Sollte dieses Duo wirklich ausfallen gegen die Seestädterinnen, wird die Aufgabe für die TuS-Sieben noch anspruchsvoller. „Wichtig ist, dass wir vorne geduldig unsere Chancen herausspielen und nicht unnötig in Gegenstöße laufen.“