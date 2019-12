Verrückte Kreisliga A: Es gibt zwei Wintermeister aus Witten

Wenige Sekunden war der TuS Stockum davon entfernt, nach der Herbstmeisterschaft auch die Wintermeisterschaft in der Kreisliga A Bochum einzufahren – also die Tabellenführung über den Jahreswechsel zu behalten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit kassierte der TuS aber das 1:1 für Concordia Wiemelhausen II. Als Spieler und Trainer später in der Kabine auf ihre Handys schauten, glaubten sie ihren Augen kaum.

Frank Richter, Stockums Fußball-Abteilungsleiter, sagt: „Man hat natürlich immer die Punkte im Blick, und da Annen zwei Punkte zurück war, konnten die nach Punkten gleichziehen.“ Aber nicht nur das.

Mit einem 5:0 sicherte sich Annen die geteilte Herbstmeisterschaft

Der VfB Annen, bis dato Tabellenzweiter, siegte nämlich 5:0 gegen Langendreer 07, kommt damit auf 38 Punkte, 44:19 Tore nach 17 Spieltagen. Genau wie Stockum nach dem späten Ausgleich. Zwei Wittener Mannschaften exakt punkt- und torgleich nach 17 Spielen – verrückte Kreisliga A. Jetzt verbringen beide Mannschaften Weihnachten auf dem geteilten Spitzenplatz.

„Das habe ich noch nie erlebt. Zumal das direkte Duell im November ja auch noch 0:0 ausgegangen ist“, sagt Matthias Jabsen, Trainer des VfB Annen.

Er übernahm die Mannschaft zur neuen Saison und ist natürlich zufrieden mit der Ausbeute der Hinrunde. Zwei Zahlen nennt er dazu.

Annen: Nur eine Niederlage, nur einmal kein Tor

„Wir haben nur ein Spiel verloren – das war das irreguläre Spiel gegen Rüdinghausen mit 15 Gelben Karten und fünf Platzverweisen – das kann ich sportlich nicht bewerten“, erklärt Jabsen, und zweitens: „Wir haben in jedem Spiel getroffen, außer gegen Stockum.“

Die Offensive bekam in den Spielen vor der Winterpause mit Nils Obermeier noch eine große Verstärkung zurück, er traf dreimal in den letzten zwei Spielen. „Yunus Emre wird in der Rückrunde auch wieder dazukommen“, freut sich Jabsen, dass sein kleiner Kader größer und stärker wird – und dann auch den Aufstieg anpeilt?

„Wir müssen den Ball flach halten“, sagt Jabsen, „und demütig sein. Für uns geht es darum, eine erfolgreiche Saison zu spielen – das geht auch als Zweiter oder Dritter. Platz eins ist eine Momentaufnahme, das ist einfach so – ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Zweikampf zwischen uns und Stockum wird.“ Ganz ähnlich sieht es auch Frank Richter.

Bis zu acht Teams sind noch im Rennen um den Aufstieg

„Die Spitze in der Kreisliga ist sehr breit“, sagt der Stockumer. Die Reserve von Weitmar 45 sowie Amacspor Dahlhausen sind nur drei Punkte zurück, selbst TuRa Rüdinghausen auf Rang acht mit 31 Punkten wollen weder Jabsen noch Richter abschreiben.

Dazwischen steht noch Ruhrtal Witten. Dabei sah es zwischenzeitlich in der Hinrunde so aus, als könnte Bezirksliga-Absteiger TuS Stockum sich absetzen.

Stockum hatte schon einen kleinen Vorsprung erarbeitet

Nach neun Spieltagen hatte der TuS erstmals drei Punkte Vorsprung (da hatte Annen gerade gegen Rüdinghausen verloren). Nach zwölf Spieltagen, Ende Oktober, waren es vier Punkte vor Rang zwei – aber die verspielten die Stockumer auch wieder. 38 Punkte aus 17 Spielen sind natürlich trotzdem stark.

„Wir haben unseren Kader weitestgehend zusammengehalten“, erklärt Richter, „und mit einigen jungen Spielern gut verstärkt.“ Zum Beispiel mit dem Ex-Hevener Leander Dreßel, der mit zehn Treffern die Torjägerliste der Stockumer anführt.

„Natürlich würden wir gerne aufsteigen, wenn wir am Ende Erster sind. Aber wir erzwingen es nicht. Wir müssen keine Angst haben, dass die halbe Mannschaft weg ist, wenn es nicht klappt“, so Richter.

Hoffnung auf ein mögliches Finale am letzten Spieltag

Auch wenn es aktuell nicht unbedingt nach einem Zweikampf aussieht: natürlich schauen alle darauf, wer sich am ersten Spieltag 2020 (16. Februar) als erstes wieder alleine an die Spitze setzt, wenn auch womöglich nur wegen der besseren Tordifferenz. Annen trifft auf Blankenstein, Stockum muss nach Herbede.

Und wenn zwölf Spiele später beide immer noch gleichauf liegen und alle Konkurrenten abgehängt haben, dann passiert das, was sich wohl jeder Fußballfan wünscht: 24. Mai, letzter Spieltag: VfB Annen gegen TuS Stockum. „Für die Zuschauer wäre das natürlich großartig“, sagt Frank Richter. „Aber mein Herzinfarktrisiko wäre doch sehr hoch.“

hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem wittener sport