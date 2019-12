TuS Heven darf wieder vom Titel träumen

Es war ein packendes, ein emotionales Duell zweier starker Bezirksliga-Mannschaften - und die Begegnung endete mit dem gleichen Resultat wie die zu Saisonbeginn. Wieder setzte sich der Gast mit 3:2 (1:0) durch, der TuS Heven 09 hat nach dem „Dreier“ bei Tabellenführer SG Welper wieder Tuchfühlung nach ganz oben aufgenommen.

„Wir sind jetzt wieder ein bisschen drin im Spiel und dürfen ein wenig träumen“, brachte es Hevens Trainer Thorsten Kastner nach dem Abpfiff auf den Punkt. Jetzt sind es nur noch vier Punkte Rückstand auf Welper für den Liga-Vierten - die weitere Rückrunde dürfte also doch noch ziemlich spannend werden. Und dass die Hevener hungrig sind auf den Titelgewinn, das untermauerten sie im Topspiel gleich zu Beginn.

Chancen zuhauf - doch TuS Heven lässt zu Beginn einiges liegen

„Die erste halbe Stunde war richtig gut von uns, da haben wir das Spiel klar dominiert“, so Kastner. Einziger Kritikpunkt: Es sprang lediglich ein Treffer heraus für den TuS Heven 09, der die Welperaner mächtig zu beeindrucken schien mit seinem frühen, konsequenten Pressing. Auf dem glatten Kunstrasen-Geläuf (viele Akteure hatten gewaltige Standschwierigkeiten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt) hätte es schon nach vier Minuten klingeln können im SG-Kasten - Ibrahim El-Lahib köpfte nach einem Freistoß aber zu ungenau, Laurenz Wassinger hatte einschussbereit vor dem Tor gelauert. Zwei satte Distanzschüsse der Wittener verfehlten ihr Ziel noch (12., 15.), doch nach 18 Minuten jubelten die Blau-Weißen: Nach Vorarbeit von Wassinger behielt El-Lahib die Übersicht, schob den Ball ins rechte Eck - 1:0.

Die Großchance zum zweiten Treffer bot sich dann Yannik Kellner nach Vorarbeit von der linken Seite, doch SG-Keeper Sven Möllerke wehrte grandios ab (24.). Welperaner Angriffsversuche? Lange Zeit selbst mit der Lupe nicht zu finden. Erst eine Chance von Sidney Rast (38.) brachte mal Arbeit für TuS-Schlussmann Kevin Wirges.

Laurenz Wassinger sorgt für die erneute Führung

Wieder mal unter den Torschützen: Hevens Laurenz Wassinger (li., hier gegen Bewacher Nikita Wirt) sorgte für das 2:1. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Nach der Pause war die Partie geprägt von vielen Zweikämpfen, einer Reihe von Fehlpässen hüben wie drüben - erst in den letzten 20 Minuten wurde es dann so richtig turbulent. Ein Patzer der Hevener Defensive brachte SG-Torjäger Maximilian Claus in Position, der aus abseitsverdächtiger Position das 1:1 markierte (70.). Nur fünf Minuten später aber schlugen die Wittener zurück. Tolles Solo von Kevin Wrede über links, seine flache Hereingabe findet Laurenz Wassinger - und der versenkt in Torjägermanier gewohnt trocken den Ball zum 2:1 (75.). Ärgerlich nur, dass nahezu im Gegenzug wieder Maximilian Claus im TuS-Strafraum schalten und walten kann - diesmal ist Besim Kasumi nicht nah genug dran, schon steht’s 2:2 (76.).

Doch mit dieser Punkteteilung wollte sich die Kastner-Elf nicht zufrieden geben. Für eine Titelchance musste eben noch ein drittes Tor her. Wie das aber fiel, hätte man sich so kaum ausdenken können: Auf dem rechten Flügel rauschte der herausragende Hari Coric auf und davon, seinen als Flanke für Wassinger gedachten Ball unterschätzt Torhüter Möllerke - und schon schlägt es zum dritten Mal hinter ihm ein. Riesenjubel im Hevener Lager, das 3:2 (86.) sorgt am ersten Advent für Glückseligkeit bei den Blau-Weißen, die noch bis zur 98. (!) Minute zittern müssen, ehe der schwache Unparteiische Markus Lauf abpfeift. „Unser Plan ist voll aufgegangen. Jetzt dürfen wir aber keine Federn mehr gegen leichtere Gegner lassen“, forderte Trainer Thorsten Kastner.

TuS: Wirges; Wrede, Woischnik, Kasumi, Michel (90. Türker), Tumbul, Dilek, El-Lahib (70. Stemmermann), Kellner (79. Osma), Coric, Wassinger. Torfolge: 0:1 El-Lahib (18.), 1:1 (70.), 1:2 Wassinger (75.), 2:2 (76.), 2:3 Coric (85.).