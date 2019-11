Bochum. In der Bezirksliga haben die Handballer des TuS Bommern II mit dem 27:21 bei der SG Linden-Dahlhausen den ersten Saisonerfolg an Land gezogen.

Der erste Saisonsieg in der Handball-Bezirksliga, er ist endlich eingefahren für die Männer vom TuS Bommern II. Beim Schlusslicht SG Linden-Dahlhausen gelang der Mannschaft von Trainer Jens Berger am Samstag ein 27:21 (12:8)-Erfolg. „Ein Spiel, das man gewinnen musste“, so der Coach.

Zu zwei Punkten gegen den Neuling aus Bochum gab es einfach keine Alternative für die Bommeraner. Die dann auch gleich mal loslegten wie die Feuerwehr, schnell mit 5:0 und 7:1 führten, ehe Linden-Dahlhausen halbwegs warm war.

Starke Startphase des TuS Bommern II bis zum 11:4

Dass sie sich in dieser Saison auf ihre Defensive verlassen können, das hatte TuS-Coach Jens Berger vorab ja schon als eine Qualität gekennzeichnet. Auch gegen Linden-Dahlhausen war Bommerns Deckung zunächst hellwach, nach 23 Minuten hieß es 11:4 für den leichten Favoriten in diesem Kellerduell.

Allerdings waren die Berger-Schützlinge danach nicht mehr so konsequent, ließen in der Offensive einiges an Möglichkeiten ungenutzt und konnten sich nicht darüber beschweren, dass es beim Seitenwechsel nur noch 12:8 hieß. Auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte schwächelten die Wittener gewaltig, so dass die Partie bald wieder völlig offen war. In der 40. Minute verkürzte Linden-Dahlhausen auf 14:15, witterte jetzt Morgenluft.

Torhüter Johannes Maiwald zeigt mehrfach sein Können

„Danach haben wir uns aber wieder absetzen können“, sagt Linksaußen Gregor Grajcar. Bommern warf vier Treffer in Serie, verschaffte sich mit dem 19:14 (47.) wieder ein wenig Luft. Näher als auf drei Tore Differenz kamen die Lindener am Ende auch nicht mehr - vor allem, weil sie immer wieder an TuS-Torhüter Johannes Maiwald scheiterten. „Er hat uns diesen Sieg am Ende gerettet“, richtete Grajcar den Dank der Mannschaft an den reaktionsschnellen Schlussmann. Unter anderem vergab Linden-Dahlhausen schon in der ersten Hälfte vier von fünf Strafwürfen.

TuS: Kilfitt, Maiwald; Frank (7), Speck (3), M. Jung (4/4), Drewes, Schreiber, Prior (2), G. Lichota (1), Jungermann (3), Körner (7), Bartels, Grajcar, Bernsmann.