Mit dem TV Gladbeck hat die Reserve des TuS Bommern einen schlagbaren Gegner vor der Brust. Für den HSV Herbede wird es beim Bezirksliga-Dritten FC Erkenschwick ungleich schwerer.





FC Erkenschwick - HSV Herbede (Samstag, 18 Uhr). Trainer Marko Weiß kann am Wochenende nur auf einen Torhüter zurückgreifen. Till Filter und Lukas Gajowki werden auf keinen Fall dabei sein können, so dass Benedikt Lange auf sich alleine gestellt ist. Zudem muss Weiß auf Dorian Trösken verzichten. Herbedes Trainer hat gehörigen Respekt vor dem Tabellendritten: „Wir haben schon das Hinspiel in eigener Halle deutlich mit 25:33 verloren. Erkenschwick stellt eine ganz starke Mannschaft.“ Doch der Trainer hat in den letzten Wochen einen positiven Trend erkannt, der sich im Pokal fortgesetzt hat.

Zudem glaubt er, dass die Erkenschwicker aufgrund der Tabellensituation unter Druck stehen und sich gedanklich schon mit dem Spitzenspiele gegen Recklinghausen in der kommenden Woche auseinandersetzen: „Ich habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt und glaube, dass wir nicht chancenlos sind.“

TuS Bommern II - TV Gladbeck (Samstag, 19.30 Uhr, SuFz Bommern). Der Rückstand auf die rettenden Plätze beträgt für Jens Bergers Handballer weiterhin nur drei Punkte. So langsam gehen den Bommeranern aber die Spiele aus, so dass endlich mal ein Sieg her muss. Von der ersten Mannschaft kann der Trainer am Samstagabend wohl nicht viel Hilfe erwarten: „Die spielt am Sonntag in Hattingen und ist selbst personell nicht besonders gut bestückt.“ Doch Berger hat einige Rückkehrer an Bord. Moritz Prior ist wieder mit von der Partie, und auch Michael Frank wird auflaufen.

In Gladbeck hatten sich die TuS-Handballer in der Anfangsphase mit 5:12 überrollen lassen, die Partie aber dann ausgeglichen gestaltet. Darin sieht der Trainer auch die Chance für den Samstagabend: „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist gegen Gladbeck was drin.“