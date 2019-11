Trainer Ingo Stary warnt TuS Bommern vor unorthodoxem Stil

Bommern. Verbandsliga-Tabellenführer TuS Bommern ist am Sonntag in Schalksmühle zu Gast. Die Gastgeber pflegen eine unangenehme Defensivtaktik.

Bislang war noch kein Gegner in der Handball-Verbandsliga dem TuS Bommern gewachsen. Acht Spiele, acht zum Teil sehr souveräne Siege für das Team von Trainer Ingo Stary - die bisherigen Auftritte waren schon ziemlich meisterlich. Am Sonntag (17 Uhr) stellen sich die Bommeraner bei der „Zweiten“ der SG Schalksmühle-Halver vor. Auch bei den „Dragons“ tragen die Wittener ohne Frage die Favoritenrolle aufs Parkett.

Ohnehin stehen der Stary-Sieben noch ein paar sehr anspruchsvolle Aufgaben bevor, ehe sich die TuS-Handballer entspannt vor den heimischen Weihnachtsbaum setzen können. Nach dem Gastspiel in Schalksmühle warten dann noch zum Jahresabschluss die beiden Gipfeltreffen mit den Verfolgern HSG Gevelsberg-Silschede (7. Dezember) und TG Rote Erde Schwelm (15. Dezember) - jeweils im Bommeraner Sportzentrum, wo sich die Stary-Sieben schon mal ein erkleckliches Polster zulegen und die Rivalen auf Distanz halten könnte.

Bommern mit bester Abwehr und zweitbestem Angriff der Liga

Trifft am Sonntag auf seinen ehemaligen Verein Schalksmühle-Halver: Bommerns Nils Leicht. Foto: Oliver Schinkewitz

„Bislang läuft wirklich alles richtig gut für uns“, sagt der Bommeraner Trainer, unter dessen Leitung die Grün-Weißen seit der Vorbereitungsphase im Sommer mindestens einen ganz großen Schritt nach vorn gemacht haben, vor allem mit ihrer Defensivarbeit zu beeindrucken wussten. Nicht einmal 23 Treffer pro Partie mussten die Wittener bislang hinnehmen - ein herausragender Wert. Und auch die Offensive kann sich durchaus sehen lassen. Lediglich der VfL Eintracht Hagen II hat an den ersten acht Spieltagen öfter ins Schwarze getroffen.

Die Aufgabe am Sonntag beim Tabellenneunten in Schalksmühle geht der Liga-Primus dennoch ganz konzentriert an, will sich dort keinen Ausrutscher erlauben. Zumal die im Schnitt recht jungen „Dragons“ eine unorthodoxe Defensivstrategie pflegen. „Aus ihrer 6:0-Deckung rücken regelmäßig ein oder zwei Spieler nach vorne, verteidigen dann ganz offensiv. Damit versucht man, den gegnerischen Spielfluss zu stören. Darauf sind wir vorbereitet“, sagt Ingo Stary. Wichtig sei, dass man dann „in Kleingruppen oder individuell die richtigen Lösungen“ finde. Keine ganz alltägliche Situation, vor die die Wittener im Sauerland gestellt werden dürften - aber auch nichts, was Ingo Stary und seinem Team schlaflose Nächte bereitet. Zu groß ist auch die individuelle Qualität der Akteure beim souveränen Tabellenführer.

TuS-Coach hat Respekt vor Schalksmühles Benedikt Walter

Auch auf Schalksmühles starken Halblinken Benedikt Walter hat Stary sein Team eingestellt. „Ein sehr guter Rückraumschütze, der auch den Kreisläufer gut in Szene setzt.“ In Sachen eigenes Personal hat der Coach des TuS Bommern am Sonntagnachmittag die Qual der Wahl. „So wie es aussieht, sind alle Spieler fit“, kündigt Stary an, der dann sogar gezwungen ist, in dieser Partie Akteure außen vor zu lassen.