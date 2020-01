Trainer des TuS Bommern trifft auf seinen Ex-Club

Ein spannendes Sportjahr hat begonnen für die Verbandsliga-Handballer des TuS Bommern. Schafft die Mannschaft um Trainer Ingo Stary, die bislang in elf Partien ohne Punktverlust blieb und bisweilen herausragende Leistungen an den Tag legte, wirklich den großen Wurf, den Aufstieg in die Oberliga? Mit einem Heimsieg gegen die PSV Recklinghausen (Samstag, 19.30 Uhr, SuFz Bommern) wollen die Grün-Weißen den nächsten Schritt machen.

„Der Januar wird ein ganz wichtiger Monat für uns“, sagt der TuS-Coach. Die Partien gegen die Recklinghäuser, beim OSC Dortmund (18. Januar) und zum Start der Rückserie bei Teutonia Riemke (25. Januar) will Ingo Stary mit den Seinen unbedingt noch an Land ziehen - „dann wären wir auf einem richtig guten Weg.“ Anfang Februar folgt dann schon das Heimspiel gegen die Reserve des VfL Eintracht Hagen, die als Tabellenzweiter mit fünf Minuspunkten derzeit als einziger Ligakonkurrent halbwegs Schritt halten kann mit den Wittenern.

PSV Recklinghausen bislang mit ausgeglichener Bilanz

Längere Zwangspause mit einer Knieverletzung: Bommerns Thomas Faeseke (li.) wird im Januar wohl nicht mehr zum Einsatz kommen beim Tabellenführer. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Ich hoffe, dass wir gleich wieder unseren Rhythmus finden“, so Stary, der am Freitag seinen 35. Geburtstag feiert und am Samstagabend auf seinen Ex-Club trifft. „Ich hatte zwei sehr schöne Jahre in Recklinghausen“, erinnert sich Stary an die erfolgreiche Zeit bei den „Polizisten“, die bislang eine ordentliche Saison spielen, mit ausgeglichener Bilanz (12:12-Punkte) Platz sechs belegen. „Das ist ein charakterlich starkes Team, das nie aufgibt. Natürlich werden sie versuchen, uns zu schlagen.“

Stary, der mit einem kampfbetonten Duell rechnet, will die Punkte aber unbedingt in der Halle am Bommerfelder Ring behalten. „Trainiert haben wir gut, die Mannschaft hatte zuvor elf Tage frei. Taktisch haben wir ein, zwei kleine Dinge verändert“, lässt er wissen.

In Sachen Personal gewährt der Trainer des Tabellenführers noch keinen genauen Einblick. Nur so viel: Linkshänder Thomas Faeseke (Innenband-Verletzung im Knie) fällt weiter aus, für Urlauber Stefan Goldkuhle wird Mathias Kilfitt als zweiter Torhüter das Team ergänzen. Bommerns Planungen für die neue Saison laufen derweil auf Hochtouren: Mit Linksaußen Fabian Blechschmidt verlängerte inzwischen der sechste TuS-Akteur seinen Kontrakt für die Spielzeit 2020/21.