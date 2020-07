SV Bommern richtet „1. Fußballspaß für Mädchen“ aus

Bommern. Alle Mädchen zwischen 8 und 16 Jahren sind eingeladen, am Camp teilzunehmen. Das findet an zwei Terminen statt.

Beim SV Bommern ist der Frauenfußball ein wichtiger Teil des Vereins. Deswegen laden die Spielerinnen des SVB alle Mädchen zwischen 8 und 16 Jahren zum Camp „1. Fußballspaß für Mädchen“ ein.

Hierbei wird ein Einblick in die Grundlagen des Fußballs sowie in die Trainingseinheiten der U15 und der U17-Mannschaft gegeben. Wer Interesse hat, kann einfach mit Fußball- oder Sportschuhen und in Sportklamotten vorbeikommen und mitmachen.

Das Camp findet am 1. August und am 15. August, jeweils von 12 bis 14 Uhr in der Gaslock-Arena Bommern, Am Goltenbusch 16, statt. Mehr Informationen gibt Iris Kuhnt unter der Telefonnummer 0151/19414256