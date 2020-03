Witten. Einen deutlichen 5:2-Erfolg verbuchte der SV Bommern II im Duell mit der SuS Wilhelmshöhe II. Die Treffer erzielten Holger Schumacher (2), Sportlicher Leiter Florian Brommer (2) und Alexander Meyer. Damit setzen sich die Bommeraner acht Punkte zum Zweitplatzierten FC Sandzak Hattingen ab.

Im ersten Derby des Spieltages setzte sich der SV Herbede II gegen die SF Schnee mit 2:1 durch. Batuhan Doganay und Vincent Fröhning waren für die Herbeder erfolgreich, während Sven Jarkulisch auf 1:2 verkürzen konnte. Das zweite Derby bestritten der VfB Annen II und der TuS Heven II. Das bessere Ende erwischte der TuS, der mit 1:0 gewann. Das letzte Derby entschied der Hammerthaler SV im Duell mit TuRa Rüdinghausen II für sich.

Die Spiele im Überblick:

SV Bommern II - SuS Wilhelmshöhe II 5:2 (1:1)



Ein Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz sendete der SV Bommern II gegen den Tabellenelften der Kreisliga B SuS Wilhelmshöhe II. Mit 5:2 (1:1) zeigte man vor allem in der Offensive seine Qualitäten.

Bereits nach 16 Minuten gingen die Gastgeber durch den bärenstarken Holger Schumacher mit 1:0 in Front. Wer aber glaubte, dass der SV Bommern II nun groß aufspielte, der wurde getäuscht. Die Gäste kamen sogar in der 23 Minute durch Matthias Gause zum Ausgleich. In der Halbzeit muss Trainer Thomas Nockenberg die richtige Worte gefunden haben, denn direkt nach Anpfiff erzielte Florian Brommer die 2:1-Führung (46.). Abermals Schumacher (54.) erhöhte zwischenzeitlich auf 3:1. Doch die Gäste aus Bochum steckten nicht auf und kamen durch Maurice Saborowski zum zwischenzeitlichen 2:3-Anschluss (70.). Kurze Zeit dachte man, dass das Spiel noch spannend werden könnte, doch der Sportliche Leiter des SV Bommern Brommer hatte etwas dagegen und erzielte mit seinem zweiten Tor des Tages das 4:2 (75.). Das 5:2 war der Schlusspunkt der Partie, als Alexander Meyer den Gäste-Keeper umkurvte und ins leere Tor einschob (90.).

Torfolge: 1:0 Schumacher (16.), 1:1 (23.), 2:1 Brommer (46.), 3:1 Schumacher (54.), 3:2 (70.), 4:2 Brommer (75.), 5:2 Meyer (90.).

SV Herbede II - SF Schnee2:1 (0:0)

Lange nichts anbrennen lassen und gegen Ende noch mal ins Schwimmen geraten: So lässt sich die Partie des SV Herbede II gegen die Sportfreunde Schnee zusammenfassen. Am Ende gewannen die Kicker vom Stausee knapp mit 2:1 (0:0).

Nach dem ersten Durchgang stand auf beiden Seiten noch die „Null“. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber besser in die Partie und erzielten folglich das 1:0 durch Batuhan Doganay in der 57. Spielminute. Kurze Zeit später durfte sich auch Top-Torjäger Vincent Fröhning in die Torschützenliste eintragen - 2:0 (65.). Wer dachte, das Spiel sei entschieden, hatte nicht mit Sven Jarkulisch gerechnet, der in der Schlussphase der Partie das 1:2 erzielte (90.). Die Sportfreunde warfen noch alles nach vorne was sie hatten, doch am Ende reichte es nicht, um einen Punkt vom Herbeder Sportplatz ans Hasenhölzken zu entführen.

Torfolge: 1:0 Doganay (57.), 2:0 Fröhning (65.), 2:1 Jarkulisch (90.)

VfB Annen II - TuS Heven II0:1 (0:1)

Knapper Erfolg für den TuS Heven II im Derby gegen den VfB Annen II. Die Hevener setzten sich dank des Treffers von Vitali Wulf mit 1:0 durch.

Bereits in der 32. Spielminute erzielte der Ur-Hevener den Siegtreffer. Zwar kamen beide Mannschaften noch zu Chancen, doch am Ende verwalteten die Hevener es clever und sicherten sich somit drei wichtige Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Tor: 0:1 Wulf (32.).

Ging gegen TuRa Rüdinghausen ausnahmsweise leer aus: Top-Torjäger Dennis Behrenbeck (blau). Foto: Biene Hagel

TuRa Rüdinghausen II - Hammerthaler SV 0:2 (0:1)

Nach zuletzt drei sieglosen Partien gewann der Hammerthaler SV im Lokalduell gegen die Reserve-Mannschaft von TuRa Rüdinghausen mit 2:0. Damit wahrt der HSV seine Chance, doch noch oben anzugreifen und auf den zweiten Platz zu springen. Der Abstand zum FC Sandzak beträgt nur sechs Punkte.

Gegen TuRa Rüdinghausen II taten sich die Gäste über weite Strecken schwer. Zwar erzielte Spielmacher Julian Stefaniak die frühe 1:0-Führung (15.), doch legten die Hammerthaler nicht nach. Erst nach dem Pausentee gelang es Neuzugang Mikail Bozkurt, TuRa-Keeper Jan Poell zu bezwingen - 2:0 (66.). Damit belegt der HSV Platz sieben.

Torfolge: 0:1 Stefaniak (15.), 0:2 Bozkurt (66.).