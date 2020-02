Sieg gegen Brambauer ist für den Wittener TV Pflicht

Der Wittener TV hat am Samstagabend um 19 Uhr einen Gegner zu Gast, den er schlagen muss, um nicht komplett im Abstiegssumpf der Handball-Landesliga zu versinken.

Der Tabellenneunte VfL Brambauer liegt nur drei Punkte vor dem Rust-Team. Die Kreissporthalle ist aber bei Weitem nicht mehr der Punktegarant, der sie noch vor einigen Monaten war. Das liegt aber weniger daran, dass die Gastmannschaften weniger Probleme hatten, sich auf die ungeharzten Bälle einzustellen, sondern an den unbefriedigenden Leistungen der Wittener Handballer.

Aufwärtstrend in der ersten Halbzeit des letzten Spiels

In Oespel-Kley war zumindest in der ersten Halbzeit ein Aufwärtstrend zu erkennen, wenngleich der WTV am Ende als Verlierer vom Parkett ging. Trainer Stefan Rust schöpft aus dieser Begegnung einige Hoffnung. Er sagt „Wir waren konkurrenzfähig. Da hat man gesehen, was wir erreichen können, wenn wir den Kampf annehmen.“ Allerdings müsse seine Mannschaft endlich auch einmal auch das Momentum nutzen, und den Gegner in die Knie zwingen.

Personell sieht es bei den Wittenern nicht ganz so gut aus. Dirk und Jonas Oberbossel sind erkältet beziehungsweise verletzt. Bei Andreas Winter ist es noch nicht ganz klar, ob er sich von seiner Arbeit loseisen kann. Zudem laboriert Linus Kruse immer noch an seiner Knieverletzung, da die Wunde noch nicht ganz verheilt ist.

Hinspiel war eine eindeutige Angelegenheit

Das Hinspiel war mit 26:20 eine eindeutige Angelegenheit für den VfL Brambauer, der zeitweise mit neun Toren führte. Rust will daran aber nicht denken, sondern sieht eine realistische Chance auf einen Sieg: „Ich glaube, dass am Samstag die Tagesform entscheidet, und hoffe, dass wir endlich mal wieder den Heimvorteil nutzen können.“