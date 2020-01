Witten. SG-Trainer Kurtulus Colak fordert: „Wir müssen uns in das Spiel reinbeißen.“ Einstellung stimmte zuletzt, die Trefferquote nicht.

SG Witten Baskets empfängt BG Hagen II

In Sachen Einstellung kann man den langen Kerlen der SG Witten Baskets derzeit keinen Vorwurf machen. Die stimmte zuletzt auch bei der knappen Pleite im Kellerduell gegen Derne II. Doch die Trefferquote passte einfach überhaupt nicht. Das muss im Heimspiel gegen die BG Hagen II (Samstag, 20 Uhr, Viehmarkthalle) definitiv besser werden, sonst geht man wohl wieder leer aus.

„Wir müssen uns auch in dieses Spiel reinbeißen“, fordert SG-Coach Kurtulus Colak von den Seinen wieder einen engagierten Auftritt. Sich von der unbefriedigenden Situation, ordentliche Spiele abzuliefern und doch nicht zu gewinnen, runterziehen lassen? Pustekuchen. Das gibt’s bei den Witten Baskets nicht. Bei der SG ist man fest davon überzeugt, sich am eigenen Schopfe aus dem Tabellenkeller ziehen zu können.

Das Tableau darf da sicher Mut machen. Als Zehnter liegt man gerade einmal einen Sieg hinter den Tabellenplätzen acht und sieben. Die Gäste aus der Volmestadt sind als Sechster mit sechs Siegen zwar schon sechs Punkte enteilt. Allerdings: Das Hinspiel gestalteten die Ruhrstädter knapp. Beim 55:60 hätte man nicht verlieren müssen.

Eine Unkonstante ist für Samstag die Personalsituation. Bei der Trainingseinheit am Donnerstagabend fehlten einige Akteure krankheitsbedingt. Coach Colak weiß noch nicht genau, welche Fünf er aufs Hallenparkett schicken kann. So oder so, die Qualität, die Volmestädter punktlos wieder nach Hause zu schicken, ist auf jeden Fall da. Allein zeigen muss die SG diese – und das geht nur über Korberfolge.