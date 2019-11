SG ETSV Ruhrtal Witten reist zum starken Neuling

Witten. Die SG ETSV Ruhrtal hat am Samstag eine schwierige Partie bei Aufsteiger Bad Salzuflen vor sich. Der ist in eigener Halle ohne Punktverlust.

Dreimal müssen sie noch antreten bis zum Jahreswechsel, die Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal. Eine der längsten Touren steht dem Team von Trainer Daniel Buff am Samstag (16.15 Uhr) bevor, wenn es zu Aufsteiger HB Bad Salzuflen geht. Ein bislang völlig unbeschriebenes Blatt für die Wittenerinnen - doch die Ergebnisse der Ostwestfälinnen sprechen für sich.

„Zuletzt hat Bad Salzuflen ein 26:26 in Everswinkel geholt - das muss man erstmal hinbekommen“, sagt Daniel Buff voller Anerkennung. Der Neuling hat bisher 9:5-Punkte gesammelt, belegt damit einen bemerkenswerten fünften Platz. Keine Frage, dass der SG-Coach sich die Mannschaft aus Bad Salzuflen im Video ein wenig genauer angeschaut hat. „Das ist schon eine sehr robuste Truppe. Der Rückraum hat da eine stattliche Größe“, so Buff beeindruckt. Auf die Defensivreihe seines Teams wird somit einiges an Arbeit zukommen am Samstagnachmittag. Die bisherige Heimbilanz des Gastgebers: drei Partien, drei Siege - darunter ein 36:18 zu Saisonbeginn gegen die SG TuRa Halden-Herbeck und ein sehr beachtliches 28:21 über Tabellenführer ASC 09 Dortmund. Bislang dessen einzige Niederlage. „Wir sind also gewarnt“, sagt Daniel Buff.

Beide SG-Linkshänderinnen müssen am Samstag passen

SG-Trainer Daniel Buff ist mit seinem Team am Samstag in Bad Salzuflen im Einsatz. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Gemeinsam mit seinen Schützlingen wollte er sich die wichtigsten Szenen aus dem jüngsten Auftritt von Bad Salzuflen noch einmal im Video anschauen, um gut vorbereitet zu sein für die vorletzte Auswärtspartie des Jahres. „Allerdings“, so der 38-Jährige, „verlief diese Woche nicht gerade optimal bei uns.“ Soll heißen: Am Montag musste der SG-Coach das Training sogar ausfallen lassen, weil zu viele Spielerinnen wegen Erkrankungen passen mussten. „Ich hoffe aber, dass bis Samstag alle wieder einigermaßen fit sein werden.“ Fehlen werden voraussichtlich dennoch gleich drei SG-Akteurinnen: Annika Albus hat sich in den Urlaub verabschiedet, die beiden Linkshänderinnen Janika Ammon und Julia Eckardt werden die Reise nach Ostwestfalen aus beruflichen Gründen nicht antreten können. Folglich dürfte auf dem rechten Flügel Paulina Jasinska zu reichlich Einsatzzeit kommen. Und: Eine Zwangspause wird der SG-Trainer diesmal zumindest keiner Spielerin verordnen müssen.

Das jüngste Punktspiel gegen Titelkandidat PSV Recklinghausen (24:30) hatten die Wittenerinnen schnell abgehakt. „Da war ich insgesamt ja auch mit der Vorstellung und auch mit der Einstellung der Mannschaft zufrieden. Ein paar bessere Abschlüsse, dazu weniger verworfene Siebenmeter - dann wären wir vom Ergebnis her richtig gut dabei gewesen“, sagt Buff. Sollte die SG ETSV Ruhrtal auch am Samstagnachmittag in Bad Salzuflen eine so couragierte Leistung abrufen, dann ist allemal zumindest ein Achtungserfolg drin für die Wittenerinnen, die mit 6:10-Punkten als Zehnter ordentlich platziert sind und befreit aufspielen können.