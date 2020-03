Schwierige Prüfung für weiterhin gefährdeten Wittener TV

Sieben Partien hat der Wittener TV in der Handball-Landesliga noch vor der Brust - darunter einige Duelle, in denen sich durchaus noch der eine oder andere Punkt auf dem Konto des Tabellenzwölften verirren könnte. In die Partie am Samstag (19 Uhr, Kreissporthalle) gegen die HSG Herdecke/Ende geht der WTV allerdings nicht direkt als Favorit.

„Das ist eine spielstarke Mannschaft mit einigen auch individuell sehr guten Akteuren“, weiß der neue Wittener Trainer Philipp Gallinowski. Vor gut einer Woche hatte er sein Amt übernommen, stand beim 20:26 in Aplerbeck erstmals in der Verantwortung beim Landesligisten. Nun also folgt das erste Heimspiel unter Gallinowskis Leitung. Selbst kann er wegen seiner Knieverletzung noch nicht wieder mitmischen, auch Linus Kruse (Zwangspause wohl bis nach den Osterferien) und Nils Habermann (Bänderriss) fallen aus.

Hinspiel ging mit 35:25 überdeutlich an Herdecke/Ende

Im Hinspiel war der WTV chancenlos (25:35), doch zuletzt hatte Herdecke/Ende seine Probleme, fiel mit fünf Niederlagen in Serie in der Tabelle bis auf Rang sieben zurück. „Wichtig ist, dass unsere Abwehr gut steht und wir uns dadurch Selbstvertrauen holen“, sagt Gallinowski. Die Wittener haben in den Wochen danach u. a. noch drei Partien gegen direkte Tabellennachbarn - darauf setzt man die Hoffnungen im Abstiegskampf.