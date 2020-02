Nach „Sabine“: TuS Heven und SV Bommern holen Tests nach

Witten. (Fast) alle Fußballspiele in Witten fielen wegen der Unwetterwarnung Sonntag aus. Die Bezirksligisten stehen Dienstag und Mittwoch auf dem Platz.

Verspätete Generalprobe für die beiden Wittener Fußball-Bezirksligisten TuS Heven und SV Bommern.

Aufgrund der Sturmwarnung fanden am Sonntag in Witten – mit einer Ausnahme am Vormittag – überhaupt keine Fußballspiele statt. Zumindest die Trainer Thorsten Kastner und Jörg Silberbach wollen sich die Möglichkeit für einen letzten Test nicht nehmen lassen.

Bommern testet Dienstag, Heven Mittwoch

Silberbachs SV Bommern holt sein ursprünglich für Sonntag geplantes Testspiel gegen den FC Wetter 10/30 am Dienstagabend nach. Anstoß am Goltenbusch ist um 19.30 Uhr. Bommern startet Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Herbstmeister Welper ins Jahr 2020.

Der TuS Heven steht Mittwochabend zum letzten Mal zu Testzwecken auf dem Platz – zu Gast am Haldenweg ist, wie ursprünglich Sonntag angedacht, der Dortmunder Bezirksligist Mengede 08/20. Zum Auftakt des neuen Jahres empfängt der TuS dann Sonntag den TuS Hattingen.

A-Ligisten starten am Sonntag in die Rückrunde

Die Tests der Wittener Mannschaften in der Kreisliga A werden dagegen nicht nachgeholt – die Rückrunde in der Kreisliga A startet unter anderem mit dem mit Spannung erwarteten Derby des verstärkten SV Herbede gegen Wintermeister TuS Stockum.