Landesligist schaut zum Test beim SV Bommern 05 vorbei

Die bisherigen Auftritte der beiden Bezirksliga-Teams aus der Ruhrstadt während der Winter-Vorbereitung konnten sich durchaus sehen lassen. Am Sonntag geht der Testspielreigen weiter - dabei haben sich die Bommeraner einen ehemaligen Westfalenligisten eingeladen.





SV Bommern 05 - Kirchhörder SC (So., 15 Uhr, Gaslock-Arena). Was ihm seine Mannschaft unter der Woche beim 4:4 gegen Wiemelhausen II zeigte, das sorgte bei Trainer Jörg Silberbach zumindest fast eine Halbzeit lang für eine zufriedene Miene. Druckvoll agierten die Seinen nach vorne, erspielten sich reihenweise beste Chancen und legten eine 3:0-Führung vor. Die Defizite, die sich dann allerdings in der zweiten Hälfte auftaten, gilt es in den verbleibenden zwei Wochen bis zum Wiederbeginn der Punktspielrunde aufzuarbeiten.

Gegen den Dortmunder Landesliga-Vierten dürfte die Silberbach-Elf in der Abwehr durchweg unter Druck geraten - ein idealer Test also, um weitere Erkenntnisse zu sammeln. Zuletzt testete der Coach mal mit Anton Bobyrew auf der „Sechs“ - und war durchaus angetan. Möglich, dass er den Routinier dort erneut aufbietet.







TuS Heven - FC Herdecke-Ende (So., 14.30 Uhr, Haldenweg). Reihum haben sich die Wittener Spitzenreiter der A-Kreisligen zu Tests eingeladen. Gegen die Herdecker wird TuS-Coach Thorsten Kastner nun vornehmlich darauf drängen, endlich mehr Sicherheit in die Defensive zu bekommen. In den bisherigen vier Freundschaftspartien setzte es schon zehn Gegentreffer - die ideale Formation im Hevener Abwehrverbund ist nach wie vor noch nicht auszumachen.