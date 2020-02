KSV Witten: Gold für Tasdemir, Englich und Labes-Geschwister

Zwei Ziele hatten alle Nachwuchs-Ringerinnen und Ringer, die bei den Landesmeisterschaften in Aldenhoven auf die Matte kriegen: Erstens auf den Zettel der Landestrainer zu kommen, aber natürlich auch um die NRW-Titel – und gleich fünf davon gingen an den KSV Witten, dazu gab es acht weitere Medaillen.

Im Freistil hießen die beiden Wittener Sieger Ümitcan Tasdemir und Justus Eigenbrodt.

Tasdemir gibt keinen einzigen Punkt ab

Eigenbrodt, obwohl noch A-Jugendlicher, startet bei den Junioren, gewann seinen einzigen Kampf überlegen. Deutlich mehr zu tun hatte Tasdemir (B-Jugend - 68kg), der fünf Kämpfe bestreiten musste und nicht mal einen einzigen Wertungspunkt abgab – richtig stark.

Silber für Witten holten Mika Labes, der nach vier vorzeitigen Siegen im Finale 4:10 verlor, und Gregor Eigenbrodt (Junioren - 65kg), der im Goldkampf am amtierenden Deutschen Meister scheiterte.

Drei Gold, Silber und Bronze in der Diszilpin griechisch-römisch

Rasmus Rodeheger und Elisa Labes, die in der C-Jugend bei den Jungs an den Start ging, gingen dagegen leer aus. Je drei Medaillen jeder Farbe für den KSV gab es in der Abteilung griechisch-römisch, dazu Platz vier für Bennet Böttger, Max Nowicki schied vorzeitig aus.

Titel gab es für die Geschwister Jan Ole und Elisa Labes, die alle Gegner souverän aus dem Weg räumte – ebenso wie für Noah Englich, der in fünf Kämpfen 60:1 Punkte sammelte.

Auf dem Silberrang landeten Leonel Kaufmann und das zweite Geschwisterpaar, Tyler und Tyron Herzog, die jeweils nur eine Niederlage hatten. Komplettiert wurde das starke KSV-Ergebnis durch die dritten Plätze von Asim Kaymak und Ilias Stuckas.