Witten. Die Wittener Reserve und die HSG Gevelsberg-Silschede trennt nicht viel – und in der Tabelle lockt eine Belohnung auf das Team von Jan Hackerts.

Kreis- und Verfolgerduell für SG ETSV Ruhrtal Witten II

Kreis- und Verfolgerduell am Sonntagmittag (14 Uhr) in der Landesliga: Die Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal Witten II erwarten die HSG Gevelsberg-Silschede in der Kreissporthalle – es ist mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen.

Gevelsberg hat fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, zuletzt klar 33:22 gegen die SG Ruhrtal. Eine Niederlage gab es nur beim ungeschlagenen Spitzenreiter Westfalia Hörde in der Woche davor (20:22). Überhaupt kassierte die HSG beide ihre Niederlagen in fremder Halle (außerdem beim ASC 09 II).

SG ETSV Ruhrtal II könnte den dritten Platz übernehmen

Die SG ETSV Ruhrtal musste die letzte Niederlage ebenfalls gegen Hörde hinnehmen (20:32 vor vier Wochen), ist nach zwei klaren Auswärtserfolgen jetzt aber bereit für das Verfolgerduell: Witten ist aktuell Tabellenvierter (13:5 Punkte), Gevelsberg Zweiter (14:4).

Mit einem Sieg würde die SG-Zweite mindestens an der HSG vorbeiziehen und Platz drei erobern.

