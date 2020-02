Kegler der SU Annen steigen wieder aus der NRW-Liga ab

Der Abstieg der Annener Sportkegler aus der NRW-Liga ist nach der Niederlage gegen Heiligen haus nicht mehr zu verhindern. Die zweiten Mannschaft verlor in der Westfalenliga in Reckenfeld.

NRW-Liga

SU Annen - SK Heiligenhaus II 0:3

Der Auswärtssieg in Herford hatte die Annener Kegler noch optimistisch gestimmt. Mit dem SK Heiligenhaus kam aber der Spitzenreiter zum Kälberweg. Der Ligaprimus hatte einige Kegler mit Bundesliga-Erfahrung mitgebracht, die zweitligareife Ergebnisse auf die Bahn brachten. So gelang Mathias Simon mit stolzen 922 Holz das beste Ergebnis der Gäste in der laufenden Spielzeit.

Bestes Heimergebnis der Saison

Die 5079 Holz bedeuteten allerdings das beste Heimspiel-Ergebnis der Annener in dieser Saison. Die Unioner konnten ihre Leistungen gut verbessern. Markus Schmid, in den letzten Spielen immer stärker geworden, beendete sein Spiel mit guten 871 Holz.

Auch Emir Cabric 868 Holz und Ingo Huszar 861 Holz setzten ihren Aufwärtstrend fort. Carsten Finke (847 Holz) und Heinz Kirchhoff (825) Holz konnten ihre letzten Ergebnisse bestätigen. Allein Dieter Pütter blieb mit 807 Holz unter seinen bisherigen Bestleistungen.

Westfalenliga

Reckenfeld - SUA II 3:0

Auf der selbst für die Gastgeber noch ungewohnten neuen Anlage hatten die Annener einige Probleme. Reiner Pris kam auf 597 Holz. Cosimo Giuri haderte ein um das andere Mal, kam aber dennoch auf 741 Holz. Trotzdem zogen die Münsterländer auf und davon.

Einige Kugeln trafen nicht

Auch im Mittelblock setzten beide Ruhrstädter Maurice Meier und Detlef vom Hofe ein paar Kugeln ohne Einschlag. Maurice, mit Trainingsrückstand in den letzten Wochen, kam auf 683 Holz, während Detlef mit 635 Holz weit unter seinen Erwartungen blieb. Volkhard Wenzel (765) und Gereon Meier (761) bekamen das Aufsatzproblem aber in den Griff. Da der nächste Gegner ESV Minden sein Auswärtsspiel glatt verlor, ist man nun alle Abstiegssorgen los.