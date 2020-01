Herbede/Bommern. Die Wittener Bezirksligisten blieben am Wochenende hinter ihren Möglichkeiten. Herbede spielte Remis, noch schlechter lief es für Bommern II.

HSV Herbede lässt in Wellinghofen einen Punkt liegen

Der HSV Herbede ist in der Bezirksliga nicht über ein 24:24 (10:12) in Wellinghofen hinausgekommen. Der TuS Bommern II unterlag mit 19:23 (10:13) bei der ETG Recklinghausen.

TuS Wellinghofen – HSV Herbede II 24:24

Trainer Marco Weiß war mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden: „Das einzig Positive war, dass wir Wellinghofen auf Abstand gehalten haben.“ In der zerfahrenen Partie wechselte in der ersten Halbzeit ständig die Führung, doch ein Siebenmeter verschaffte den Gastgebern ein 12:10 zur Pause.

Im zweiten Durchgang versuchten es die Dortmunder mit einem siebten Feldspieler. Weiß ärgerte sich: „Wieder haben wir es nach Ballgewinnen nicht geschafft, das leere Tor zu treffen. Stattdessen lag der HSV mit 16:19 hinten (43.). Die Gäste holten auf, und Matthias Schmitz gelang sogar das 24:23 (57). der TuS glich im Gegenzug aus, und in den letzten beiden Minuten vergaben beide Teams den möglichen Sieg.

HSV: Filter, Gajowski; Bottländer (3, Peeren, Schmitz (5/1), Marius Windfurh (1), Hake (3), Vohmann (5), Trösken (1), Jonathan Windfurh , Meuren (1), Schulte (1), Filla (3), Schauer (1).

ETG Recklinghausen – TuS Bommern II 23:19

„Wir hatten nie die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen“, konstatierte Coach Jens Berger. Anders als noch in der letzten Woche machten die Bommeraner wieder viele individuelle Fehler. Lediglich in den Anfangsminuten führte der TuS mit 7:6 (18.), doch dann übernahmen die Recklinghäuser die Kontrolle.

Die drei Tore, die der TuS beim 10:13 zur Pause zurücklag, waren eigentlich keine unlösbare Aufgabe, doch die Bommeraner machten sich weiterhin selber das Leben schwer, so dass Recklinghausen keine Probleme bekam. Berger klagte: „Wir haben im gesamten Spiel um die 15 Angriffe verschenkt. So gewinnt man in der Bezirksliga kein Spiel.“

TuS II: Fleischer, Maiwald; Frank (7/1), Prior (4), Speck (1), Jung (2), Jungermann (2), Körner (2), Bartels (1), Eickmeyser, Berger, Bernsmann.