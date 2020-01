HSV Herbede ist im Pokal auf Wiedergutmachung aus

Kaum ist das neue Jahr gestartet, geht’s für die Handballer des HSV Herbede direkt wieder in die Vollen. In der dritten Runde des Kreispokals treffen die Wittener am Samstag (16 Uhr) auf den TV Gladbeck – und haben sich einiges vorgenommen. Denn genau dieses Duell gab’s kurz vor Weihnachten in der Bezirksliga schon einmal. Zehn Tage vor Heiligabend hatten die Herbeder das Nachsehen. Jetzt soll es die Revanche geben.

Hat sich fürs Pokalspiel taktisch etwas ausgedacht, möchte sich aber nicht in die Karten schauen lassen: HSV-Coach Marko Weiß. Foto: Biene Hagel

„Ich war schon sehr enttäuscht, dass wir das Ligaspiel in Gladbeck mehr als unglücklich verloren haben“, sagt Herbedes Coach rückblickend zum 21:23 (11:13) seiner Sieben in der Gladbecker Nordparkhalle. Erst in den letzten 15 Sekunden vor Schluss fiel Mitte Dezember die Entscheidung.

Bei der Neuauflage im Pokal will der HSV das Ergebnis nun am liebsten umdrehen. „Normalerweise hat der Pokal ja nicht so einen riesigen Stellenwert für uns. Aber wir sind im Achtelfinale und treffen auf einen Gegner, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben“, so ein hochmotivierter Marko Weiß.

Deckung bereitete HSV Probleme

In der Liga hatten die Schwarz-Weißen so ihre Probleme mit der unkonventionellen, sehr offensiven Deckung der TV-er. Weiß vermutet allerdings, dass sich Gladbeck diesmal etwas anderes einfallen lassen wird, um seine Herbeder zu überraschen: „Ich glaube, wir können uns da nicht wirklich auf etwas einstellen.“ Der HSV-Coach hat selbst ein wenig gegrübelt, sich etwas ausgedacht. „Ich will da aber nicht zu viel verraten“, sagt er augenzwinkernd.