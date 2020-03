In der Bezirksliga stehen die heimischen Teams vor schweren Aufgaben. Der HSV Herbede benötigt gegen den TuS Hattingen II schon einen guten Tag, doch für den TuS Bommern II wird es in Schalke so richtig knackig.





HSV Herbede – TuS Hattingen II (Sa., 19.30 Uhr, Hardenstein-GS). Coach Marko Weiß hat einige personelle Probleme. Mit Dominik Filla, Clemens Meuren, Cedric Vohmann, Erik Schulte und Dorian Trösken haben fünf Spieler abgesagt. Weiß ist daher besorgt: „Damit fehlt mir fast der komplette Rückraum und ich muss sehen, wie wir das lösen.“ Gegen die Reserve des Verbandsligisten hat der HSV in den letzten Jahren gerade in Heimspielen immer gut ausgesehen. Da die erste Mannschaft zeitgleich antritt, werden die Gäste auch nicht mit Verstärkungen antreten. Weiß rechnet mit einer engen Begegnung: „Die Chancen stehen 50:50. Sollten wir gewinnen, befänden wir uns in ruhigem Fahrwasser.“







FC Schalke 04 II – TuS Bommern II (Sa., 17 Uhr). Da sich Jens Berger im Urlaub befindet, wird Andreas Buchholz die Mannschaft betreuen. Auch wenn die Gastgeber auf Platz fünf stehen, sieht Buchholz Chancen für den Vorletzten: „Wir haben im Hinspiel 23:23 gespielt und hätten sogar gewinnen müssen.“ Doch auch damals gaben die Bommeraner einen hohen Vorsprung aus der Hand. Buchholz hat auf Schalke einige Personalprobleme. Im Laufe der Woche konnten viele Spieler aus Krankheitsgründen nicht trainieren. Wegen der frühen Anwurfzeit könnten es einige der Studenten aufgrund von Seminaren nicht pünktlich nach Gelsenkirchen schaffen. Buchholz ist sich aber sicher: „Die Mannschaft ist nach dem letzten Sieg sehr motiviert, und bei voller Konzentration sind wir für zwei Punkte gut.“