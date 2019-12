Ein Triumph des Willens - so kann man den 27:26 (12:12)-Erfolg des TuS Bommern über den Tabellenletzten HSC Haltern-Sythen wohl übertiteln. Die Wittenerinnen lieferten eine kämpferische Leistung ab, verdienten sich letztlich die wichtigen Punkte dank ihrer Einsatzbereitschaft.

„Es war auch ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. Wir hätten den Sack eigentlich schon viel früher zumachen können“, so TuS-Trainer Rolf Albus. Doch in erster Linie registrierte er eine Leistungssteigerung vor allem in der Defensive. Dazu half Yvonne Grabe im Bommeraner Tor prima mit, war am Sonntag eine der Besten ihres Teams. Die wechselhafte erste Hälfte endete mit einem Remis, beide Rivalen lagen zwischendurch mit drei Treffern in Front.

Nach dem Wechsel war der TuS nach dem 14:16 (37.) die bessere Mannschaft, erspielte sich dann eine 21:18-Führung (48.) und in der Endphase ein 25:22 (54.), ehe es noch mal eng wurde. Haltern nahm da seine Torfrau ‘raus, ging hohes Risiko - und glich aus zum 26:26, nur noch 30 Sekunden waren zu spielen. Die letzte Aktion aber gehörte dem TuS: Nina Hillebrecht jagte den Ball zum 27:26 in die Maschen.

TuS: Biniasch, Grabe; Hallfarth, Menne, Nievel, Wozniak (2), Wirges (1), Schneider, Bernstein (6/1), Berger (4), Schmidt (4), Hillebrecht (8/1), Striebeck (2), Kömmelt.