Held und Silberbach: Ein echtes Wittener Freundschafts-Spiel

Den ersten (Testspiel-)sieg als Trainer des SV Bommern hat Jörg Silberbach am Donnerstagabend eingefahren. Beim 7:1 beim TuS Esborn überzeugte der SVB und schoss viele und auch schöne Tore. Sonntag wartet nun auf die Mannschaft und ihren neuen Trainer eine besondere Aufgabe.

„Es geht gegen meinen besten Freund“, sagt Silberbach voller Vorfreude – Bommern ist Sonntag um 14.30 Uhr zu Gast an der Pferdebachstraße, wo Marco Held Trainer ist.

Silberbach war in seiner Pause oft zu Gast beim TuS Stockum

Die beiden waren schon vor zehn Jahren gemeinsam Trainer beim SV Herbede, hielten immer Kontakt. Nach dem Ende seines Engagements beim VfL Schwerte im Sommer schaute Silberbach in der Hinrunde regelmäßig beim TuS Stockum vorbei.

„Ich habe hin und wieder mitgeholfen“, sagt Silberbach und lobt: „Das sind alles gute und nette Jungs.“ Und auch sportlich sollte der Vergleicht zwischen den beiden Wittener Mannschaften ein interessanter werden.

Allzu weit auseinander dürften die beiden sportlich nicht liegen. Der TuS führt (gemeinsam mit dem VfB Annen) die A-Liga-Tabelle an, hat den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga im Blick.

Bommern kämpft bekanntlich darum, das Schicksal der Stockumer zu vermeiden: Im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga direkt wieder abzusteigen. Als Schlüssel dafür hat Silberbach nach seinen ersten Einheiten mit dem SVB vor allem zwei Dinge ausgemacht.

Zwei Punkte, auf die Silberbach besonders Wert legt

Erstens: „Der Spielaufbau muss sicherer werden – daraus sind in der Hinrunde viele Tore entstanden“, hat er in den ersten Gesprächen festgestellt – zwei solcher Situationen (und ein Gegentor) sah er auch im Test in Esborn.

Zweitens: „Die Jungs vorne müssen wieder mehr Selbstvertrauen haben – das ist bei der Tabellensituation natürlich gar nicht so leicht. Deshalb ist ein großer Teil des Jobs aktuell, einfach zu reden.“

Fußball-Freundschaft: Held und Silberbach testeten schon 2012 mit dem ASC Dortmund und Herbede gegeneinander. Foto: Fischer / Fischer / WAZ FotoPool

Kraus trifft gegen Esborn gleich viermal

Zumindest Michael Kraus dürfte am Sonntag aber vor Selbstvertrauen strotzen: Er machte am Donnerstag vier der sieben Bommeraner Tore, trug seinen Teil zur 6:1-Halbzeitführung beim Hagener A-Ligisten TuS Esborn bei.

Jonathan Marzok, Alexander Gens und Sven Mathea waren dazu erfolgreich. Silberbachs Fazit: „Auch wenn die Wechsel nach der Pause natürlich dem Spiel zunächst nicht gutgetan haben: Das war gut. Da war schon ordentlich Dampf drin, das war der nächste Schritt.“

Noch einer soll am Sonntag in Stockum im Freundschafts-Spiel folgen.