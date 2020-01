Witten. Für die Volleyball-Teams der DJK BW Annen beginnt am Wochenende die zweite Saisonhälfte. Die Landesliga-Damen sind noch nicht in Sicherheit.

Gute Turnierergebnisse geben BW Annen Rückenwind

Auf geht’s in die zweite Saisonhälfte: Am kommenden Sonntag, 12. Januar, starten die Volleyball-Mannschaften der DJK BW Annen in die entscheidende Phase der Spielzeit. Die drei Annener Damenteams haben sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Markenzeichen und Erfolgsfaktor sind ihre Bodenständigkeit. Schließlich spielen in allen BWA-Teams viele Akteure, die in dem Verein groß geworden sind.

„Wir haben alle Chancen, die Klasse zu halten“, sagt Thomas Urban, Trainer der „Ersten“ in der Damen-Landesliga. Seine Mannschaft, momentan Sechster in der Tabelle, hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich: Einerseits sind die BWA-Damen das einzige Team, das Spitzenreiter SuS Olfen bezwungen hat. Andererseits haben sie gegen Teams aus dem Tabellenkeller schon deutlich verloren. Der Drei-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz ist daher kein Ruhekissen, sondern eher Ansporn. In den zweiten Teil der Saison starten die Annenerinnen am Sonntag, 12. Januar, gegen die SG Datteln (15 Uhr, Realschule Sodingen in Herne). Darauf vorbereitet haben sie sich bei einem Turnier in Herne. Dort gab es Niederlagen gegen die höherklassigen Verbandsligisten TB Höntrop und VfL Ahaus sowie Erfolge gegen die Liga-Rivalen TV Jahn Dortmund und TV Gerthe. „Darauf können wir aufbauen“, so Thomas Urban.

Turniersieg für Annens zweite Mannschaft in Oberhausen

Auf den Tabellenzweiten aus Schwelm treffen die Bezirksklassen-Damen der DJK BW Annen am Sonntag (re.). Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Selbstvertrauen getankt haben auch die Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen II: Sie belegten beim Neujahrsturnier des TB Osterfeld in Oberhausen ungeschlagen den ersten Platz. Für die BWA-Damen,die im Umbruch stecken, gab es Erfolge gegen den Liga-Rivalen SG Dortmund/Holzwickede sowie Eintracht Datteln II (Bezirksliga), DJK Kleinenbroich und MTV Dinslaken (jeweils Bezirksklasse). Ihre gute Frühform wollen die Blau-Weißen am Sonntag, 12. Januar (12 Uhr, Overbergschule), im Heimspiel gegen den EVC Massen II bestätigen. Aktuell stehen die Wittenerinnen auf Platz fünf. „Damit sind wir voll im Soll“, freut sich BWA-Trainer Ralf Beste.

Auf einen starken Gegner treffen die Bezirksklassen-Volleyballerinnen von BW Annen III am Sonntag, 12. Januar: Das Team der Blau-Weißen, das durchweg aus Nachwuchsspielerinnen besteht, empfängt den Zweiten Schwelmer SC (11 Uhr, Erlenschule). Als Aufsteiger hat sich der Annener Talentschuppen, der derzeit auf Platz drei steht, prima geschlagen. „Uns fehlt es aber noch ein wenig an Konstanz“, so das Zwischenfazit von Trainerin Jennifer Lesch.

BWA-Herren peilen gegen Volmetal den ersten Saisonsieg an

Endlich den ersten Sieg einfahren wollen die Bezirksliga-Herren der Blau-Weißen. Sie treffen am Sonntag, 12. Januar, auf den ebenfalls noch sieglosen TuS Volmetal (Sonntag, 14 Uhr,Sporthalle Halden). Bisher ist das Team ein wenig hinter den eigenen Möglichkeiten zurückgeblieben. Jetzt gilt es, hochmotiviert den zweiten Teil der Saison anzugehen.