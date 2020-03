Gallinowski übernimmt Trainerposten beim Wittener TV

Überraschender Wechsel auf der Trainerbank beim Handball-Landesligisten Wittener TV - und das mitten in der Saison. Stefan Rust kam bei den Ruhrstädtern nicht mehr klar, hat seinen Posten niedergelegt. Der Club hat bereits eine interne Lösung gefunden.

„Stefan hatte den Eindruck, das Team würde ihm nicht mehr folgen“, teilte WTV-Sprecher Jan-Felix Löffler mit. Rust hatte erst zu Saisonbeginn sein Amt bei den Wittenern angetreten, im Dezember war man zu der Übereinkunft gekommen, die Verbindung bis zur Saison 2020/21 auszudehnen. „Aber einige neue Dinge, die Stefan hier einbringen wollte, wurden von der Mannschaft einfach nicht so angenommen. Daher sind wir übereingekommen, einen Schlussstrich zu ziehen“, so Löffler. Auch der bisherige Co-Trainer Matthias Brandt hat seinen Posten niedergelegt.

Erst seit dem Sommer 2019 war Stefan Rust Trainer des Landesligisten Wittener TV. Foto: Manfred Sander

Die Verantwortung beim Landesligisten übernimmt nun WTV-Spielmacher Philipp Gallinowski - auch in der kommenden Spielzeit soll er dort die Geschicke leiten. Jan-Felix Löffler wird ihm als Co-Trainer zur Seite stehen. Der Wittener TV steht in seiner ersten Landesliga-Saison aktuell auf Rang elf, hat den Klassenerhalt vor Augen. Am kommenden Wochenende treffen die Wittener auf den ASC 09 Dortmund. Dort könnten die Ruhrstädter schon einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung Rettung machen.