Fünf Neue als Verstärkung für den SV Herbede

Die Verantwortlichen des SV Herbede haben die letzten Woche genutzt, um den Kader der ersten Mannschaft gezielt für die Rückrunde zu verstärken. Der A-Kreisligist wird mit fünf neuen Akteuren in die verbleibenden Partien ab Mitte Februar gehen.

Bereits in den beiden letzten Spielen des Jahres 2019 stand Offensivakteur Benjamin Homann wieder in der Startelf von Coach Christopher Pache. Teammanager Mirko Rast: „Benni ist in dieser Spielklasse für jede Mannschaft ein erheblicher Gewinn.“ Nach einem Gastspiel beim TuS Heven kehrt mit Marcel Ammersilge ein ebenfalls bekanntes Gesicht zurück an den Stausee.

Zuletzt beim TuS Hattingen am Ball: Christian Kenter (li.). Foto: biene hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Ex-Hattinger Moritz Berg soll Defensive stabilisieren

Zwei weitere Rückkehrer schlossen sich im Verlauf der ersten Trainingswoche ebenso dem Trainer-Team von Christopher Pache und Oliver Hippert an: Christian Kenter und Niclas Schwarze werden in der Rückserie für den SVH spielen. Dazu der Sportliche Leiter Daniel Beckmann: „Niclas kennt den Verein noch bestens aus seiner Zeit als Co-Trainer, Christian ist ein Eigengewächs und hat schon zu Landesliga-Zeiten hier gespielt. Er wird sicherlich mit Benni Homann unser Offensivspiel deutlich verbessern.“

Weiterhin kommt Defensiv-Allrounder Moritz Berg (TuS Hattingen), und aus der „Zweiten“ wird der Bezirksliga-erfahrene Mittelfeldakteur Patrick Bräuer in der entscheidenden Phase der Meisterschaft die wichtigen Spiele für die A-Liga-Elf bestreiten.