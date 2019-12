Fernduell zwischen Stockum und Annen um die Tabellenspitze

Es ist schon fast ein wenig außergewöhnlich, aber am letzten Spieltag dieses Kalenderjahres steigt in der Kreisliga A mal kein Wittener Derby. Tabellenführer TuS Stockum und Verfolger VfB Annen kämpfen im Fernduell darum, wer im Tableau ganz oben überwintert.



VfB Annen - BV Langendreer 07 (Sonntag, 14.30 Uhr, Wullenstadion Nebenplatz). Keinen „Selbstläufer“ erwartet Annens Trainer Matthias Jabsen nach eigener Aussage am Sonntag mit seiner Mannschaft. „Langendreer hat eine gute Mentalität, ist kämpferisch stark und hat auch fußballerisch viel Qualität“, mahnt der VfB-Coach die Seinen zur Vorsicht. Im Hinspiel gab’s ein 1:1. Und auch Ligaprimus TuS Stockum mühte sich gegen die bissigen 07er nur zu einer Punkteteilung.

Apropos Stockum: Auf den Tabellenführer sind es für die Jabsen-Elf, die zum Jahresabschluss ohne Kevin Thume (Oberschenkelzerrung) und wohl auch Tim Marmulla (krank) auskommen muss, nur zwei Punkte Rückstand. Patzen die Rot-Weißen an diesem Wochenende gegen Wiemelhausen II, könnte sich der VfB mit einem Heimsieg noch auf Platz eins schieben.







Concordia Wiemelhausen II - TuS Stockum (Sonntag, 12.45 Uhr). Ein Remis würde den Stockumern in Bochum wohl reichen, um die Tabellenführung über die Weihnachtszeit zu behaupten. Annen müsste dann schon mit sechs Toren Differenz gegen Langendreer gewinnen, um den TuS vom Spitzenplatz zu verdrängen – unwahrscheinlich. Im ersten Aufeinandertreffen mit der Concordia fuhr der TuS Ende August einen 3:0-Erfolg ein. Zuletzt ließen Coach Marco Held und die Seinen im Derby gegen Ruhrtal nichts anbrennen.







Keine einfache Aufgabe wartet mit Amac Spor Dahlhausen auf Patrick Schoppen (re.) und seine Mellmausländer. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

TuRa Rüdinghausen - Amac Spor Dahlhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Coffee at work-Arena). Durchaus als Verfolgerduell kann die Partie zwischen TuRa und Amac Spor bezeichnet werden. Wer gewinnt, bleibt am Spitzenduo erst einmal dran. Amac Spor liegt punktgleich mit Weitmars Reserve fünf Zähler hinter Platz eins, die Mellmausländer derer sechs. „Ich glaube, Dahlhausen ist sogar noch besser, als es die Tabelle derzeit aussagt“, meint Rüdinghausens Trainer Fabian Kordel.

Das Hinspiel gestaltete sein Team zwar erfolgreich (4:2), musste dafür aber hart arbeiten und erzielte erst in den Schlussminuten die entscheidenden Treffer. „Das wird auch diesmal schwierig“, ist sich Kordel sicher. Verzichten muss er auf die gesperrten Lukas Pölking und Julian Harbecke.



DJK TuS Ruhrtal - SuS Wilhelmshöhe (Sonntag, 14.30 Uhr, Husemannplatz). Nach zwei Niederlagen in Serie möchten die Ruhrtaler mit einem „positiven Erlebnis“ den Feiertagen entgegenblicken können, wie Coach Maik Knapp erklärt. „Wir müssen wieder an uns selbst glauben. Der Wille ist da, jetzt müssen wir zurück zu unseren Stärken finden“, so der Ruhrtaler Übungsleiter.

SV Herbede - SC Weitmar 45 II (Sonntag, 14.30 Uhr, Am Herbeder Sportplatz). Mit dem Sieg gegen Hedefspor (4:1) hat der SVH den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld wiederhergestellt. Mit den drittplatzierten Bochumern wartet nun allerdings eine ungleich kniffligere Aufgabe auf Coach Christopher Pache und seine Stauseekicker. Immerhin: Im Hinspiel gab’s ein 1:1.

Türkischer SV - Hedefspor Hattingen (Sonntag, 14.30 Uhr, BSA Stockum). Drei Punkte gegen das Schlusslicht sind aus Sicht des TSV Pflicht. Inzwischen steht man auf einem Abstiegsplatz. Zwar punktgleich mit Blankenstein, das 14. ist, aber auf den Tabellen-13. aus Herbede sind es schon vier Zähler Rückstand. Das größte Problem der Wittener ist ihre löchrige Defensive (66 Gegentore).