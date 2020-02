Europameisterschaft im Ringen: EM-Glanz strahlt nach Witten

So richtig Ruhe hatte Thomas Altstadt, Vorsitzender des KSV Witten seit Saisonende noch nicht – hektische Betriebsamkeit ist eher die Beschreibung. „Nach der Saison ist vor der Saison“, meint Altstadt, die Kaderplanung für die Ringer-Bundesliga 20/21 läuft. Gleichzeitig geht der Blick auch immer nach Rom, wo aktuell die Europameisterschaft läuft – und wo KSV-Ringer Daniel Aleksandrov am Mittwochabend EM-Silber gewann.

Der Bulgare unterlag dem Aserbaidschaner Rafiq Huseynov im Finale der Greco-Klasse -82 Kilogramm mit 1:2 nach Punkten.

Schon Florin Tita hatte in Rom überzeugt

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass er es so weit kommt und freuen uns natürlich sehr mit ihm“, meinte Altstadt über Aleksandrovs Erfolge – schon am Dienstag hatten KSV-Angehörige und -Fans interessiert verfolgt, wie Florin Tita (-55 kg/Greco) nur knapp die Bronzemedaille verpasste, am Ende Fünfter wurde. Bei der Frage, welche Ringer der KSV zu verpflichten versucht, spielen solche Erfolge durchaus eine Rolle.

„Florin Tita war ja schon Vize-Europameister, Aleksandrov war vorher schon Dritter“, sagt Altstadt, „es ist nicht so, dass wir sie nun nicht mehr bezahlen können – sie haben ja eher ihre Leistungen bestätigt“, so Altstadt. „Aber das ist natürlich toll und macht etwas her, wenn man sagen kann: hier kämpft ein Europameister oder ein Vize-Europameister.“

Zumindest mit einem EM-Fünften kann der KSV in der kommenden Saison auf jeden Fall werben.

Gespräche mit Aleksandrov über Vertragsverlängerung stehen an

Florin Tita steht auch für die nächste Saison beim KSV unter Vertrag. Bei Aleksandrov, der in den vergangenen beiden Jahren mit spektakulären Siegen schnell Publikumsliebling wurde, steht die Entscheidung noch aus. „Er wollte sich erst auf seine EM-Vorbereitung konzentrieren, aber wir werden danach natürlich Gespräche führen.“

Diese Gespräche mit Aleksandrov und anderen Ringern werden in den kommenden Wochen voraussichtlich immer wieder in Altstadts Kalender auftauchen.

„Wir versuchen, die Verträge zu verlängern und natürlich auch, neue Ringer zu verpflichten.“ Die Kaderplanung ist in vollem Gange; „in ein paar Wochen, wenn der Kader steht, kehrt dann auch etwas Ruhe ein“, so Altstadt.

Gratulationen aus Witten nach dem Einzug ins Finale

Nebenbei wird mitgefiebert – auch wenn die ausländischen Ringer meist mit ihren Nationaltrainern trainieren und für die Kämpfe nach Witten kommen, herrscht natürlich Kontakt: „Über Facebook und Whatsapp geht das schon – ich habe Daniel am Dienstagabend nach dem Finaleinzug auch gratuliert“, so Altstadt.

„Da freut man sich als Verein natürlich, wenn die eigenen Athleten erfolgreich sind. Das zeigt, dass die Arbeit sich lohnt – und es ist gut für die Bundesliga, wenn wir gute Ringer bei uns haben, die keine Eintagsfliegen sind.“ Vor allem, wenn etwas EM-Glanz auch noch nach Witten strahlt.