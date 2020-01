Drittligist Blau-Weiß Annen vor wichtigem Heimspiel

Für die Drittliga-Damen der DJK Blau-Weiß Annen geht es am Samstag in eigener Halle gegen Tabellennachbar Poppenbüttel. Annens Zweitvertretung hat den SV Bergheim zu Gast und will ihren Spitzenplatz in der NRW-Liga verteidigen.





3. Bundesliga, Damen

DJK BW Annen - SC Poppenbüttel (Sa., 15 Uhr, Holzkamp-GS). Ganze sechs Punkte haben die Blau-Weißen in der Hinrunde auf die Habenseite buchen können. Zu wenig, um sich schon so gut wie auf der sicheren Seiten fühlen zu können. Mit dem SC Poppenbüttel haben die BWA-Damen erst im Dezember beim letzten Spiel des alten Jahres ihre Erfahrungen gesammelt. Mit Mühe und Not und vor allem dank der stark aufspielenden Oxana Fadeeva und Ingrida Preidziute glückte ein 5:5.

„Wir werden am Samstag die derzeit bestmögliche Formation aufbieten“, so BWA-Geschäftsführer Paulo Rabaca vor der Partie gegen den Tabellensiebten. Wichtig wird für die Annenerinnen auch wieder das Abschneiden in den Doppeln. Sollte man dort nicht punkten, dürfte es schon ganz schwierig werden. Bei den Blau-Weißen wird die routinierte Armenierin Narine Antonyan mithelfen, ein möglichst erfolgreiches Abschneiden zu realisieren.







NRW-Liga, Damen

DJK BW Annen II - SV Bergheim (Sa., 18.30 Uhr, Holzkamp-GS). Nach einer richtig starken Hinserie hoffen die Wittenerinnen, auch im zweiten Saisonabschnitt ihren Weg in Richtung Titelgewinn fortsetzen zu können. Zwar fehlt Spitzenspielerin Claudia Isensee (Beruf), doch gegen den SV Bergheim soll es trotzdem zu den ersten Zählern im neuen Jahr reichen. Natalia Zherebina, die zuvor schon für das Drittliga-Team spielen wird, bildet mit Barbara Pernack das Spitzenpaarkreuz.