Doppelter Erfolg: BCC Witten II hat den Klassenerhalt sicher

Die zweite Mannschaft des BCC Witten hat in der 2. Bundesliga Dreiband zwei ganz wichtige Heimsiege gegen den SV Altenweddingen und die BA Berlin eingefahren.

Der Klassenerhalt ist nun fast sicher.

BCC II - Altenweddingen 7:1

Berkutay Göncüoglu erwischte an Brett vier zwar kein gutes Wochenende, er setzte sich gegen den ebenfalls sehr schwach spielenden Christian Rust aber mit 32:30 in 60 Aufnahmen durch. Am dritten Brett zeigte Simon Blondeel einen großen Kampf.

Gegen Manfred Schuffert bereits 4:24 zurückliegend, gelang im am Ende noch ein 40:40-Remis in 60 Aufnahmen.

An den beiden oberen Positionen ließ das Wittener Team dann gar nichts anbrennen. Am zweiten Brett setzte sich Edgar Bettzieche klar mit 40:18 in 32 Aufnahmen gegen Karsten Schubert durch. Noch besser machte es Fabian Blondeel am ersten Brett gegen Stefan Scheler. Nach nur 24 Aufnahmen war sein Sieg mit 40:17 und das 7:1 in trockenen Tüchern.

BCC II - BA Berlin 6:2

Gegen den Tabellenletzen wurde es ein Zittersieg. Berkutay Göncüoglu machte am vierten Brett nur 32 Punkte, die beim 32:36 gegen Andreas Volbracht nicht reichten. Am dritten Brett musste Simon Blondeel gegen Dieter Semmler lange einem Rückstand hinterher laufen, um doch noch 40:36 in 49 Aufnahmen zu gewinnen.





Edgard Bettzieche feiert deutlichen Sieg

Edgar Bettzieche überzeugte an Brett zwei mit einem 40:20 in 32 Aufnahmen gegen Martin Witt. Fabian Blondeel an Brett eins und sein Gegner Martin Ulbig übertrafen sich im Auslassen von machbaren Punkten. Am Ende stand ein 39:38-Erfolg in 60 Aufnahmen für Blondeel zum 6:2-Sieg.