Ein Sieg und eine Niederlage – das war das Minimum, was sich Paulo Rabaca von Blau-Weiß Annen für das Wochenende im Norden vorgenommen hatte – und die Annener Damen erfüllten die Zielsetzung genau und sind in einer guten Position, um auch in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse aufzuschlagen. Dabei verlief nicht alles an diesem Wochenende nach Wunsch.

So trat Grün-Weiß Staffel beim SC Poppenbüttel nicht komplett an, so dass Annen der Sprung auf den siebten Platz verwehrt blieb – „etwas ärgerlich“ fand Rabaca das.

In Schwarzenbek gibt BW Annen fast überhaupt nichts ab

Aber immerhin erledigte sein Team die gestellte Aufgabe – zunächst souverän mit 6:1 über den Abstiegskonkurrenten Schwarzenbek (nur Natalia Zherebina ließ ein Einzel 0:3 liegen).

„Da lief alles super“, kommentierte Rabaca die Revanche für die 4:6-Niederlage im Hinspiel, als BWA im unteren Paarkreuz mit Ersatz antrat und deshalb leer ausging.

Ingrida Preidziute punktete hier diesmal und weil Oxana Fadeeva und Tatsiana Bahr nichts anbrennen ließen, hatte BWA den vorentscheidenden Sieg im Abstiegskampf nach nicht einmal zwei Stunden sicher.

Sonntag folgte dann ein 3:6 beim deutlich besser platzierten VfL Kellinghusen, wobei da mehr drin war: Das Doppel Fadeeva/Preidziute verlor den Entscheidungssatz 9:11, hatte schon den ersten 9:11 und den dritten in der Verlängerung 10:12 abgegeben – ärgerlich.

Ingrida Preidziute ging ebenfalls im fünften Satz leer aus. „Auch Tatsiana und Natalia haben bei ihren 1:3-Niederlagen gut gespielt“, fand Rabaca, „ein 5:5 wäre wohl auch gerecht gewesen.“

Am kommenden Wochenende könnten zwei Siege folgen

Fünf Spiele stehen noch aus, Annen darf sich besonders am nächsten Samstag in Langstadt und Sonntag zu Hause gegen das sieglose Schlusslicht Niestetal etwas ausrechnen. Annen steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, mit jetzt vier Punkten vor Schwarzenbek. Rabaca: „Wenn wir den Vorsprung halten, können wir zufrieden sein.“

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

BWA gegen Schwarzenbek: (Doppel) Fadeeva/Preidziute1:0, Bahr/Zherebina 1:0, (Einzel) Fadeeva 2:0, Bahr 1:0, Preidziute 1:0, Zherebina 0:1.

BWA gegen Kellinghusen :(Doppel) Fadeeva/Preidziute0:1, Bahr/Zherebina 0:1, (Einzel) Fadeeva 2:0, Bahr 1:1, Preidziute 0:2, Zherebina 0:1.