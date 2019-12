Bochum/Ochtrup. Die DJK BW Annen hat am Sonntag den zweiten Saisonsieg gelandet. Zuvor gab’s am Samstag allerdings in der „Doppelschicht“ Niederlagen.

Nach den beiden zu erwartenden Niederlagen der DJK BW Annen im Münsterland am Samstag holten die Wittener zumindest zwei Zähler gegen Abstiegskandidat TTC Post Hiltrop.





TTV Metelen - DJK BW Annen 9:5. Beim Tabellendritten lieferten die Blau-Weißen am Samstagmittag zu ungewohnter Stunde eine prima Leistung ab, konnten die Partie lange offen gestalten. Ausgangs der Doppel (1:2) folgten gleich zwei Überraschungen am Stück: Dennis Streck besiegte Metelens Nummer eins, Dawid Ciosek, in fünf Sätzen. Dafür musste sich Klaus Hellmann glatt mit 0:3 Hendrik Waterkamp beugen. Annen blieb dran bis zum 5:7, verlor dann aber die beiden letzten Duelle.

BWA: (Doppel) Streck/Schneider 1:0, Hellmann/Ertelt 0:1, Wattenberg/Rabaca 0:1; (Einzel) Klaus Hellmann 1:1, Dennis Streck 1:1, Andreas Schneider 1:1, Michael Ertelt 0:2, Manuel Wattenberg 1:1, Paulo Rabaca 0:1.



SC Arm. Ochtrup II - DJK BW Annen 9:4. Auch im zweiten Spiel im Münsterland am Samstag war mehr drin für die Wittener. Diesmal gab sich Klaus Hellmann keine Blöße, gewann beide Einzel glatt. Im unteren Paarkreuz aber gingen die Wittener leer aus - so war Ochtrups Reserve am Ende nicht beizukommen, auch wenn Annen gleich drei Partien über fünf Sätze abgeben musste.

BWA: (Doppel) Streck/Schneider 0:1, Hellmann/Ertelt 0:1, Wattenberg/Rabaca 1:0; (Einzel) Klaus Hellmann 2:0, Dennis Streck 0:2, Andreas Schneider 0:2, Michael Ertelt 1:1, Manuel Wattenberg 0:1, Paulo Rabaca 0:1.

Andreas Schneider (DJK BW Annen) gewann seine beiden Einzel in Hiltrop und trug maßgeblich zum zweiten Saisonsieg seines Teams bei. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

TTC Post Hiltrop - DJK BW Annen 3:9. Immerhin gegen den Tabellenletzten hat es mal wieder zu einem Sieg für die Blau-Weißen gereicht. Diesmal gingen zwei der drei Doppel zu Beginn an die Gäste, die danach auch in den Einzeln dominierten und auf 7:2 davonzogen. Jeweils zweimal im Einzel siegreich waren Klaus Hellmann und Andreas Schneider.

Wichtig war, dass die Annener vier der fünf Duelle über die volle Distanz für sich entschieden. Mit nun 5:17-Punkten bleiben die BWA-Männer zwar weiterhin auf Rang elf und in höchster Abstiegsnot, in veränderter personeller Besetzung (dann mit Manuel Haag und Hartmut Stoof) wollen Blau-Weißen aber alles unternehmen, um in der Liga zu bleiben. Möglicherweise wird es sogar noch weitere Verstärkungen geben.

BWA: (Doppel) Streck/Schneider 1:0, Hellmann/Ertelt 1:0, Wattenberg/Rabaca 0:1; (Einzel) Klaus Hellmann 2:0, Dennis Streck 1:1, Andreas Schneider 2:0, Michael Ertelt 1:0, Manuel Wattenberg 0:1, Paulo Rabaca 1:0.