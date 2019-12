Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Vorfreude steigt

Rückblickend war es für den RC Witten und seine Athleten und Athletinnen ein erfolgreiches Langstreckenwochenende in Dortmund. Die beiden Podiumsplätze und die sehr guten Platzierungen von Wolter und Maaßen, für die es in der kommenden Saison auch um die Teilnahme an internationalen Regatten gehen wird, lassen die kommenden Wettkämpfe mit Freuden erwarten.