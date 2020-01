Das war das Sportjahr in Witten, Teil 2: Juli bis Dezember

Juli

- Beim MGC AS Witten in Herbede steigt erstmals die Deutsche Meisterschaft im Minigolf.

- 1,90 Meter! BWA-Leichtathlet Benny Madu erringt U 16-DM-Gold im Hochsprung.

- Ein Quartett des KC Witten sackt bei der Drachenboot-EM in Moskau zweimal Bronze ein.

- Die Fußballer des SV Bommern 05 sind neuer Stadtmeister.

- Für die Teams der SG Triathlon one Witten endet die Saison versöhnlich. Die Männer werden Fünfter, die Damen ebenfalls.

Sie kommen aus dem Feiern gar nicht mehr ‘raus: Die Fußballer des SV Bommern 05 holen sich nach dem Aufstieg in die Bezirksliga auch noch den Titel bei der Stadtmeisterschaft. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

August

- Im Mellmausland tut sich etwas. TuRa Rüdinghausen bekommt einen neuen Kunstrasenplatz. Die Arbeiten neigen sich im August dem Ende entgegen.

- Nicht rund läuft’s für Annens Judoka Jorre Verstraeten bei der WM in Japans Hauptstadt Tokio. Er scheidet in der Vorrunde aus. Auch der Ex-Annener Moritz Plafky muss früh die Segel streichen. Famos trumpft dagegen Matthias Cassé (Belgien) auf: Das SUA-Bundesliga-Ass unterliegt erst im Finale dem Israeli Sagi Muki, freut sich aber dennoch über Silber.

- Oliver Wagner und Hauke große Holthaus (TuS Stockum) sichern sich bei der Deutschen Meisterschaft im Beachtennis souverän Bronze.

- Nachwuchs-Triathlet Lukas Meckel (PV-Triathlon Witten) führt zum Abschluss des Deutschland-Cups (B-Jugend) die Gesamtwertung an.

September

- Wieder Stadtwerke-Cup, wieder jubeln die Handballer des TuS Bommern über den Titelgewinn.

Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu 1 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 21 Auch bei den Damen gibt’s ein Déjà-vu DIe SG ETSV Ruhrtal hat sich wieder den Stadtwerke-Cup geholt. Die Oberliga-Handballerinnen schlugen im Finale Verbandsligist TuS Bommern 16:11. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

: Oberligist SG ETSV Ruhrtal bezwingt den TuS Bommern im Endspiel mit 16:11.

Erneut Stadtmeister: Die Damen der SG ETSV Ruhrtal halten auch den TuS Bommern in Schach, holen unangefochten den Stadtwerke-Cup. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

- Wehmut am Bommerfelder Ring: TuS-Handballer Tibor Sipos kehrt nach acht Jahren in der Ruhrstadt in seine ungarische Heimat zurück.

- Große Ehre für Herbert Bronzel (TuS Heven): Der 72-Jährige wird vom Kreis Bochum als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet.

- Der Ruder-Achter des RCW schließt die Bundesligasaison enttäuschend auf Rang 13 ab.

- Die Reitsportler des RFV Witten räumen bei der Stadtmeisterschaft vier von fünf möglichen Titeln ab.

- Tanzend ins Glück: Die DTB-Dance-Mannschaften von TuRa Rüdinghausen schneiden beim Deutschland-Cup sehr gut ab. Für die „Rhythmic Show Girls“ gibt’s sogar den Titel.

- Historischer Sieg: Die Tischtennisspielerinnen von BWA feiern ihren ersten Erfolg in der 3. Liga.

- Bei Frauke Viebahn (BWA) wird der Trophäenschank immer voller: Bei der EM in Italien gibt’s einen ganzen Medaillensatz – Gold, Silber und Bronze.

- Die Resonanz beim 13. Ruhrtalmarathon ist nicht ganz so wie gewohnt. Dafür ist die Stimmung wieder prächtig. „Naturläufer“ Davy Schoonis bewältigt 42,195 Kilometer auf Sandalen.

- Mit einer großen Feier im Saalbau zelebriert die DJK TuS Ruhrtal ihren Geburtstag. Der Verein wird stolze 100 Jahre alt.

- Die Judo-Mädchen des Ruhr-Gymnasiums werden Siebte beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“.

Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten 1 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

46 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

47 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

48 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

49 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

50 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

51 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

52 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

53 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

54 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

55 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

56 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

57 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

58 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

59 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

60 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

61 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

62 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

63 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

64 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

65 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

66 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

67 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

68 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

69 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

70 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

71 / 71 Bilder- Der Ruhrtal-Marathon 2019 in Witten Wir haben Fotos zum Ruhrtal-Marathon des PV Triathlon in Witten gesammelt. Foto: Oliver Schinkewitz und Barbara Zabka Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Oktober

- Mit 18 Booten geht der RC Witten bei der Landesmeisterschaft in Krefeld an den Start. Am Ende gibt’s gleich mehrere Titelgewinne zu bejubeln.

- Der Triathlet Till Schaefer (PVT) erfüllt sich einen Traum und kämpft sich bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ins Ziel. 9:42,35 Stunden benötigt der Lehrer für den kräftezehrenden Wettbewerb.

- Julia Eichholz und Annika Steinau (RCW) lassen die Saison bei den Deutschen Sprintmeisterschaften mit Gold und Silber im Doppelzweier ausklingen.

- Judo pur: SUA-Schwergewichtler Jonas Schreiber scheitert an seinem Hammerlos bei der U 21-WM in Runde zwei. Er unterliegt dem Ukrainer Yevheniy Balveyskiy. Für seine Teamkollegen ist in der Bundesliga-Endrunde nach dem 3:11 gegen Esslingen im Halbfinale Feierabend. Über die Bronzemedaille freut man sich am Ende dennoch.

Sieger beim Wittener Abendlauf in neuer Rekordzeit: Jan Hense (Mitte; TV Wattenscheid). Foto: Christian Strate

November

- So schnell wie Jan Hense (TV Wattenscheid) war beim Wittener Abendlauf noch niemand. Er sprintet über die zehn Kilometer in 30:30 Minuten zum Sieg.

- Ronny Lindemann (BCC Witten) scheitert bei der Dreiband-DM erst im Finale an seinem Freund und Topfavoriten Martin Horn.

- Denken, denken, denken – Schachbegeisterte wetteifern einmal mehr um Sparkassen-Pokale. Daniel Friedmann vom Bundesligisten SV Mülheim-Nord gewinnt die „Sparkassen Open“.

- Die Turner des TZ Bochum-Witten um Tim Barela zurren dank eines 43:25-Erfolgs über Weißkirchen den Klassenerhalt in der dritten Liga fest.

- Trotz rückläufiger Teilnehmerzahlen sind die Schwimm-Stadtmeisterschaften mit knapp 100 Aktiven ein voller Erfolg.

- Tolle Stimmung in der Husemannhalle: Fast 400 Kinder nehmen an der Stadtgrundschulmeisterschaft im Ringen teil.

- Die B-Junioren des FSV Witten und die B-Mädchen des SV Bommern feiern nach ihren Erfolgen in den Fußball-Kreispokalfinalspielen.

hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem wittener sport

Dezember

- Martin Freitas ist nicht mehr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Bommern. Er tritt aus privaten Gründen von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter: Jörg Silberbach.

- Toller Erfolg für Conny Dauben (PVT Witten). Die Triathletin wird auf Hawaii Zweite bei der Ultraman-Weltmeisterschaft.

- Die zweite und dritte Mannschaft des KSV Witten 07 haben in Ober- und Bezirksliga jeweils die Meisterschaft klargemacht. Die SU Annen ist Landesliga-Meister.

- Weltrekord! Beim 9. Ergo-Cup in Düsseldorf benötigt Annika Steinau (RCW) für die 6000 Meter lediglich 23:40 Minuten.

- Ein trauriger Tag für den Wittener Fußball: Der Vorsitzende der Jugendfußball-Fachschaft, Peter Kreuger, verstirbt am 21. Dezember im Alter von 70 Jahren.

- Nach dem 17:11-Sieg über den RV Lübtheen und etwas Losglück steht der KSV Witten 07 in den Bundesliga-Play-offs. Dort geht’s gegen Topfavorit KSV Köllerbach; das erste Duell daheim verlieren die Ruhrstädter glatt mit 7:24.