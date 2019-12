Hannover / Hamburg. Die Tischtennisspielerinnen von Blau-Weiß Annen kassieren in der 3. Bundesliga gegen Hannover eine Niederlage, punkten aber in Poppenbüttel.

BW Annen schließt Hinrunde auf dem achten Tabellenplatz ab

Die DJK Blau-Weiß Annen ist auf den achten Tabellenplatz der 3. Bundesliga zurückgefallen. Die Mannschaft kehrte von ihrer Tour in den Norden mit nur einem Punkt zurück. Der 2:6-Niederlage bei Spitzenreiter Hannover 96 am Samstag folgte am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde ein 5:5-Unentschieden beim SC Poppenbüttel.

„Uns war klar, dass es in Hannover schwer wird. Aber das war auch eine willkommene Gelegenheit zur Vorbereitung auf das viel wichtigere Spiel gegen Poppenbüttel“, erklärte Natalia Zherebina am Sonntag während der Rückfahrt aus Hamburg. Annens Nr. 4 war mit der Punktausbeute des Wochenendes nicht unzufrieden: „Die Hinserie ist nicht optimal gelaufen. Aber wir stehen noch über der Abstiegszone und haben im Januar die Chance, noch einen Platz gut zu machen.“

Hannover ohne Spitzenspielerin Shiho Ono

Das Spiel bei Hannover 96 war nach knapp zwei Stunden Spielzeit entschieden. Und in dieser Zeit hatte der Gastgeber seinen Anspruch auf Aufstieg und Meisterschaft auch ohne seine japanische Spitzenspielerin Shiho Ono deutlich gemacht. Aber den Wittenerinnen gelangen immerhin zwei Spielgewinne.

Oxana Fadeeva gewann an der Seite von Ingrida Preidziute das zweite Doppel gegen Caroline Hajok und Maria Shiiba (3:1), im Duell der Spitzenspielerinnen setzte sich Oxana Fadeeva deutlich in drei Sätzen gegen Caroline Hajok durch. Spielpech hatte dagegen Ingrida Preidziute, die Hajok 9:11, 9:11 und 9:11 unterlag und in ihrem zweiten Einzel gegen Katerina Cechova erst im Entscheidungssatz verlor.

Am Sonntag musste Annen in Poppenbüttel die beiden Spiele von Tatsiana Bahr kampflos abschenken, hatte aber dennoch den Sieg dicht vor Augen. Nach Erfolgen von Fadeeva/Preidziute, Oxana Fadeeva (2) und Ingrida Preidziute (2) lag es an Natalia Zherebina, den sechsten Punkt klar zu machen. Doch Zherebina unterlag nach vier hart umkämpften Sätzen.Foto: Haumann