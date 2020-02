Die Fahrt zum Spitzenreiter TTC Münster hat die erwartete Niederlage gebracht. BW Annen kommt nach dem dem 1:9 im Abstiegskampf der Verbandsliga weiterhin nicht vom Fleck.

Die Annener hatten insgeheim mehr erhofft. Der Mannschaftsverantwortliche Michael Ertelt hatte spekuliert: „Nach unserem Hinspielsieg dachten wir, dass mehr möglich sei. Münster hat uns aber überrollt.“

Klaus Hellmann und Tim Rittel sorgen für das 1:0

Klaus Hellmann und Tim Rittel gewannen zwar das Auftaktdoppel in vier Sätzen (-10, 15-, -10, -7), es sollte aber der einzige Punkt des Tages bleiben.

Manuel Haag/Dennis Streck verloren in vier Sätzen und Andreas/Schneider/Michael Ertelt in drei.

Nach Manuel Haags 0:3-Niederlage an Brett eins, gab es Möglichkeiten für BW Annen. Klaus Hellmann verpasste knapp den fünften Satz. Schneider verlor den fünften und auch Dennis Streck und Michael Ertelt verloren in vier Sätzen. Tim Rittel gab sein Spiel in drei Sätzen ab.

Letzte Partie geht kampflos an Münster

Klaus Hellmann trat verletzungsbedingt zu seinem zweiten Einzel nicht mehr an. Michael Ertelt erklärte: „Am kommenden Wochenende spielen unter anderem auch gegen unseren Konkurrenten Bönen. Da ist es wichtig, das Klaus wieder fit an den Tisch gehen kann.“