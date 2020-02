Bommern. Den 18. Saisonsieg peilt Verbandsligist TuS Bommern an. Beim heimstarken EN-Nachbarn TuS Hattingen erwartet man allerdings erbitterte Gegenwehr.

„Wir haben ein großes Ziel vor uns - mein Fokus liegt zu 100 Prozent beim TuS Bommern“, sagt dessen Trainer Ingo Stary. Dass aufgrund seines Wechsels im Sommer zum derzeitigen Drittligisten nach Menden eine turbulente Woche hinter dem 35-Jährigen liegt, lässt er nicht durchblicken. Der angepeilte Titelgewinn mit den Bommeranern ist nach wie vor der größte Ansporn auch für Stary. Am Sonntag (17.30 Uhr) sollen beim TuS Hattingen die nächsten Punkte eingefahren werden.

„Diese Mannschaft dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen“, sagt Bommerns Coach. Zwar habe man das Hinspiel in beeindruckender Manier mit 34:18 für sich entschieden - „die Hattinger sind aber ziemlich heimstark und werden hochmotiviert sein, dieses Ergebnis geradezurücken“, geht Ingo Stary nicht wirklich von einem geruhsamen Sonntagnachmittag in der Nachbarstadt aus.

Die Hattinger unterlagen zuletzt daheim im Nachholspiel Westfalia Hombruch mit 25:28, stehen als Tabellensechster allerdings gesichert im Mittelfeld, haben längst mit Auf- oder Abstieg nichts mehr zu tun. Gleichwohl dürfte das Team des früheren Herbeder Coaches Uli Schwartz, der im Sommer von Kai Henning (ehemals Plettenberg/Werdohl) abgelöst wird, dem verlustpunktfreien Spitzenreiter aber einen heißen Empfang bereiten. Kein Geheimnis, dass die Bommeraner zu gerne Hattingens Linus Großmann verpflichtet hätten. Der Rückraumspieler hat sich aber dazu entschieden, seinem Stammverein treu zu bleiben. „Den bekommst du da nicht weg“, so die Einschätzung auch von Ingo Stary.

Linkshänder Marcel Tarlinski muss im Derby passen

Auf den Ex-Hattinger Marcel Tarlinski muss der TuS Bommern am Sonntag wegen einer Hochzeitsfeier verzichten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Der am Sonntag nahezu sein bestmögliches Aufgebot ins Spiel schicken kann. Lediglich der Ex-Hattinger Marcel Tarlinski muss wegen einer privaten Verpflichtung passen. Der Linkshänder spielt bislang eine herausragende Saison, gehört sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu den festen Größen des Tabellenführers. „Wir haben uns aber schon eine Idee zurechtgelegt, wie wir diesen Ausfall kompensieren wollen“, kündigt Ingo Stary an. Ihm kommt sehr gelegen, dass zuletzt Routinier Thomas Faeseke im rechten Rückraum immer stärker zur Geltung kam. Daheim gegen den SuS Oberaden zeigte der älteste Akteur im TuS-Kader eine exzellente Leistung, warf vier Tore.

„Wichtig ist, dass wir am Sonntag das Tempospiel der Hattinger unterbinden. Unser Rückzugsverhalten muss stimmen, dann können wir auch dort gewinnen“, sagt der Bommeraner Trainer. Es wäre dann bereits der 18. Sieg in Serie - und bald könnten sie am Bommerfelder Ring dann schon den Zeitpunkt für die frühestmögliche Verbandsliga-Meisterfeier ausrechnen.