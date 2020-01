Witten. Im Südwesten des Landes will der BCC Witten an diesem Wochenende seinen dritten Platz in der Dreiband-Bundesliga verteidigen.

BCC Witten setzt im Saarland auf dänischen Trumpf

Auf dem dritten Rang der Dreiband-Bundesliga fühlen sich die Billard-Asse des BCC Witten derzeit pudelwohl. An diesem Wochenende gehen Ronny Lindemann und Co. auf die Reise in den Südwesten der Republik und wollen Zählbares mitbringen.

Für das Top-Team der Crengeldanzer geht es ins Saarland, wo man die Partien beim BC St. Wendel (Samstag, 14 Uhr) und beim BC Elversberg (Sonntag, 11 Uhr) zu absolvieren hat. Die Wittener wollen unbedingt die Position in der Liga an Platz drei halten. Das bedeutet allerdings, dass beim Abstiegskandidaten in St. Wendel auf jeden Fall ein Sieg her muss - und auch tags darauf beim ehemaligen Deutschen Meister in Elversberg sorgte man punkten. Die Chancen für ein solches Unterfangen stehen gar nicht mal schlecht, denn man hat am Spitzenbrett wieder den Dänen Jacob Haack-Sörensen im Team. Dazu gesellen sich an diesem Doppelspieltag Ronny Lindemann, Murat Gökmen und Volker Baten - bewährte Kräfte, mit denen Siege drin sein sollten.

Zweite Mannschaft muss daheim dringend punkten

Ronny Lindemann und der BCC Witten stehen auf Position drei in der ersten Liga. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Auf den niederländischen Internationalen Dave Christiani muss der BCC Witten indes verzichten, da er nur am Samstag in St. Wendel zur Verfügung gestanden hätte. „Da wäre seine weite Anreise viel zu aufwändig gewesen“, teilte Clubchef Kurt Czerwanski mit. Wäre der Terminplan umgekehrt gewesen, hätte man bei den Wittenern durchaus über Christianis Einsatz nachgedacht.

Für die zweite Mannschaft des BCC stehen in der 2. Dreiband-Bundesliga ebenfalls zwei wichtige Partien an, die man zudem auf den eigenen Tischen austragen kann. Am Samstag (14 Uhr) kommt der SV Altenweddingen aus Sachsen-Anhalt, am Sonntag (11 Uhr) die BA Berlin. Die Gästeteams stehen in der Tabelle hinter dem BCC - für die Sicherung des Klassenerhalts sollten da unbedingt zwei Siege her. Fabian Blondeel, Edgar Bettzieche, Simon Blondeel und Berkutay Göncüoglu sind hochmotiviert, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Im Training haben die Crengeldanzer noch mal eine Schüppe draufgelegt, um auf den Punkt topfit zu sein für die wegweisenden Duelle.