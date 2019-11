Witten. Die Saison in der Billard-Bundesliga war für das Dreiband-Team des BCC Witten bislang noch nicht das Gelbe vom Ei. Daher wollen die Crengeldanzer nun an diesem Wochenende kräftig nachlegen - mit Siegen daheim gegen Aufsteiger Höntrop (Sa., 14 Uhr) und gegen Bottrop (So., 11 Uhr).

Den Neuling BC Elfenbein Höntrop empfangen die Wittener in der bestmöglichen Besetzung. Volker Baten und Ronny Lindemann besetzen die beiden unteren Positionen des Teams, während man den Dänen Jacob Haack-Sörensen und den Niederländer Dave Christiani an den oberen Brettern aufbietet. Christiani will nun beweisen, dass er seine zuletzt guten Leistungen in seinem Heimatland auch in seinem deutschen Team bestätigen kann. Nach vier Niederlagen in der Saison soll nun endlich ein Sieg her.

Zweitliga-Team des BCC Witten in Hamburg und Langendamm

Am Sonntag gegen die Bottroper BA steht Christiani dann nicht zur Verfügung - seinen Platz wird Murat Gökmen einnehmen. So werden gegen Bottrop besonders Gökmen und Baten an den unteren Brettern gefordert sein. Für einen Sieg dürfen sie nichts anbrennen lassen, denn auf Ronny Lindemann und Jacob Haack-Sörensen warten gewiss hochkarätige Gegner.

Auch das Zweitliga-Team des BCC Witten ist an diesem Wochenende doppelt im Einsatz. Am Samstag geht’s zur BG Hamburg, am Sonntag zum SCB Langendamm. Fabian Blondeel, Edgar Bettzieche, Simon Blondeel und Berkutay Göncüoglu haben sich vorgenommen, auch von dieser Reise nicht mit leeren Händen zurückzukehren. Sollte es bei einem der Gegner zu einem Sieg langen, wäre die bisherige Saisonbilanz durchaus beachtlich.