BCC Witten hat nun den zweiten Tabellenplatz im Visier

Durch den unerwarteten Doppelsieg gegen Magdeburg und Berlin haben sich für den BCC völlig neue Perspektiven eröffnet.

Die Wittener haben sich wegen der besseren Spieldifferenz an Magdeburg vorbei auf den dritten Platz geschoben. In zwei Wochen treten die Wittener auswärts beim Vorletzten St. Wendel und beim Siebten BC Elversberg an.

In diesen Partien ist auch der Däne Jacob Haack-Sörensen wieder mit von der Partie. Sollte Berlin in Magdeburg verlieren, wäre sogar Rang zwei in Reichweite.