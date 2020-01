BCC Witten enttäuscht bei Remis in Frankfurt-Nied

Die Reise des BCC Witten nach Frankfurt-Nied ist mit einer Enttäuschung geendet, denn die Wittener brachten nur einen Punkt mit.

Die zweite Mannschaft kassierte in der 2. Bundesliga Dreiband zwei Niederlagen.

1. Bundesliga Dreiband

BC Nied - BCC Witten 4:4

Eigentlich hatte der BCC einen Sieg eingeplant, da man wusste dass die Gastgeber nicht in stärkster Besetzung antreten konnten. Daraus wurde es aber nichts.

Der Frankfurter Ersatzmann am vierten Brett traf nämlich auf einen völlig indisponierten Volker Baten. Baten unterlag gegen Cid Secundino mit 27:40 in 47 Aufnahmen, Murat Gökmen am dritten Brett stellte den Gleichstand her, als er in soliden 28 Aufnahmen gegen Heiko Rothklar mit 40:29 gewann. Ronny Lindemann traf am zweiten Brett auf fast keine Gegenwehr. Sein Gegner Patrik Sofsky war ähnlich indisponiert wie Volker Baten. In 30 Aufnahmen setzte sich Lindemann überlegen mit 40:28 durch.

Defensivtaktik von Christiani geht nicht auf

Dave Christiani bekam es am ersten Brett mit dem starken Spanier Jose Maria Mas zu tun. Christiani versuchte es mit einer klaren Defensivtaktik und musste feststellen, dass der Spanier ihn mit einigen verblüffenden Lösungen schnell auf die Verliererstraße brachte. Am Ende zog Christiani mit 31:40 in 27 Aufnahmen den Kürzeren.

2. Bundesliga Dreiband

BCC Witten II - BC Fuhlenbrock 3:5

BCC Witten II - GT Buer 0:8

Es war den Wittenern klar, dass der Heimvorteil an diesem schweren Wochenende nicht viel Aussagekraft haben würde. Gegen Fuhlenbrock unterlag Berkutay Göncüoglu am vierten Brett 26:40 in 41 Aufnahmen gegen Thomas Kerl. Simon Blondeel am 3. Brett konnte gegen Josef Richter mit 40:37 in 52 Aufnahmen ausgleichen.

Edgar Bettzieche zeigte endlich wieder alte Kämpferqualitäten. Obwohl er schon an Brett zwei chancenlos 24:35 zurücklag, gelang ihm noch ein 40:40-Unentschieden gegen Markus Wirgs. Allerdings reichte dieses Ergebnis nicht, um eine Niederlage zu vermeiden. Am ersten Brett war Fabian Blondeel dem Belgier Roland Forthomme mit 25:40 in 27 Aufnahmen klar unterlegen.

BCC Witten II fehlt das nötige Glück

Am Sonntag wäre gegen die GT Buer mit etwas mehr Glück ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen. Am vierten Brett verlor Berkutay Göncüoglu klar mit 32:40 in 60 Aufnahmen gegen Norbert Ohagen. Denkbar knapp mit 39:40 in 39 Aufnahmen musste sich hingegen Simon Blondeel am dritten Brett Stefan Hetzel geschlagen geben.

Auch Edgar Bettziech am zweiten Brett hatte durchaus gegen Markus Galla eine Siegchance. Er unterlag mit 37:40 in 32 Aufnahmen, weil parallel zu seiner Partie die Begegnung schon entschieden war. Fabian Blondeel traf an Brett eins auf einen glänzend aufgelegten Stefan Galla. Dieser spielte in Weltklassemanier, und Blondeel war beim 24-40 in nur 21 Aufnahmen völlig chancenlos.