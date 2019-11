B-Mädchen des SV Bommern 05 machen Hattrick perfekt

Bochum. Zum dritten Mal in Serie geht der Kreispokal-Titel an die B-Juniorinnen des SV Bommern. Gegen den SV Höntrop aber tun sie sich anfangs schwer.

Auch wenn sie dieses Glücksgefühl in den letzten Jahren schon mehrfach erlebt hatten - es tut doch immer wieder gut: Im Finale der B-Juniorinnen setzten sich die Talente vom SV Bommern 05 am Ende klar und deutlich mit 6:2 (2:2) gegen den SV Höntrop durch und dürfen sich zum dritten Mal in Folge Kreispokalsieger nennen.