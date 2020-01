Auf SG ETSV Ruhrtal Witten wartet brisantes Kellerduell

Das erste Punktspiel für die Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal ist gleich ein ganz wichtiges: Daheim gegen die ebenfalls im Tabellenkeller steckende SG TuRa Halden-Herbeck (Sonntag, 16 Uhr, Kreissporthalle) wollen die Wittenerinnen ihren vierten Saisonsieg an Land ziehen.

„Das wären für uns natürlich zwei sehr wichtige Punkte“, sagt Trainer Daniel Buff vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn aus Hagen, der bislang einen Zähler mehr erarbeitete als die SG ETSV Ruhrtal. Dabei ärgert sich der Coach noch immer über die im Dezember daheim gegen Bergkamen leichtfertig verschenkten Zähler. „Das war ein Spiel, das wir eigentlich hätten gewinnen können“, so Buff. Gleichwohl gilt es nun, den Fokus auf den Vergleich mit dem Liga-Zehnten zu richten. Und gegen den kann es zumindest rein taktischer Natur keine allzu großen Geheimnisse geben. In den letzten Jahren kreuzten die Teams häufig die Klingen, kennen sich quasi in- und auswendig. „Halden-Herbeck verfügt über eine richtig starke rechte Seite mit Anne Messarius und Sabrina Richter“, weiß Daniel Buff.

Vorsicht vor Halden-Herbecks Ex-Internationaler Sabrina Richter

Die frühere Nationalspielerin Sabrina Richter (am Ball) ist Halden-Herbecks größter Trumpf in der Oberliga. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Vor allem Ex-Nationalspielerin Richter auf der rechten Außenposition kann an einem guten Tag jede gegnerische Abwehrreihe zur Verzweiflung bringen. Der SG-Trainer aber ist überzeugt davon, dass sein Team dieser Aufgabe gewachsen ist. „Halden-Herbeck ist eine Mannschaft auf Augenhöhe - da werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Nicht mehr mithelfen kann seitens der SG ETSV Ruhrtal Jenny Böhmer. Die Ex-Sprockhövelerin kämpfte immer wieder mit Knieproblemen, sieht sich der Aufgabe in der Oberliga einfach nicht mehr gewachsen - in der Defensive wird sie gewiss fehlen. Zudem wird Verena Löffler aus beruflichen Gründen nur noch zwei Partien für die SG bestreiten. „Da ist unser Kader dann natürlich schon arg reduziert“, so Daniel Buff. Ob es kurzfristig Verstärkung aus der „Zweiten“ geben wird, entscheidet sich erst kurzfristig.