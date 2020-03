Annens Jonas Schreiber ist nun Favorit auf U-21-Gold

Witten. Nach zwei vergeblichen Anläufen will Schwergewichtler Jonas Schreiber (SU Annen) bei der U 21-DM in Frankfurt/Oder endlich den Titel holen.

Gelingt ihm im dritten Anlauf bei der Deutschen U 21-Meisterschaft endlich der sprichwörtlich große Wurf? Zumindest reist Jonas Schreiber (Sport-Union Annen) als Favorit im Schwergewicht zu den Titelkämpfen nach Frankfurt/Oder, während sein bislang ärgster Widersacher in dieser Altersklasse entwachsen ist.

In den vergangenen beiden Jahren hatte der Freudenberger immer den Kürzeren gezogen gegen Dauerrivale Erik Abramov (Potsdam). Der ist aber nun nicht mehr startberechtigt bei den Senioren, was Schreiber automatisch auf den Favoritenschild hievt. „Die Konkurrenz ist zwar stark, aber Jonas hat zuletzt mit der Vizemeisterschaft bei den Männern schon überzeugt“, so SUA-Trainer Stefan Oldenburg.

Insgesamt sieben SUA-Judoka in Brandenburg auf der Matte

Auch Annens Alessio Murrone (-60 kg) ist durchaus gut für eine Medaille in Brandenburg. „Das ist bei ihm immer ein wenig Kopfsache - das Potenzial ist auf jeden Fall da“, erwartet Oldenburg auch von ihm eine vordere Platzierung. Im 66-kg-Limit dürfte Lukas Romahn für den einen oder anderen Sieg gut sein, ähnliche Außenseiterchancen haben Moritz Vieregge (-73 kg) und Noel Appel (-81 kg).

Bei den Juniorinnen treten Cara Sachse (-52 kg) und Leticia Jung (-44 kg) für den Wittener Club an. Für beide ist es die DM-Premiere in dieser Altersklasse. Jung hätte beim U 18-Europacup in Zagreb starten sollen. Da dieser abgesagt wurde, darf sie in Frankfurt/Oder ‘ran.