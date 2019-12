Annener-Reserve bricht in Dortmund komplett ein

Nach einem überzeugenden ersten Satz gerieten die Bezirksliga-Volleyballerinnen von Blau-Weiß Annen II bei der SG Dortmund/Holzwickede völlig aus der Spur. Am Ende stand eine unter dem Strich klare 1:3-Niederlage (25:19, 8:25, 15:25, 13:25).

„Das Ergebnis ist viel zu deutlich ausgefallen“, haderte Annens Trainer Ralf Beste. Sein Team war ab dem zweiten Satz förmlich eingebrochen. Von da an leisteten sich die BWA-Damen durchgehend jede Menge Eigenfehler. So war es nicht möglich, sich aus dem Tief heraus zu kämpfen – zumal es angesichts von mehreren Ausfällen auch an Wechselalternativen fehlte.

Klassenerhalt ist weiter möglich

Allerdings: Was das Saisonziel „Klassenerhalt“ angeht, liegen die BWA-Damen zur Weihnachtspause voll im Soll. Sie belegen aktuell den fünften Tabellenplatz.

BWA: Aus der Wischen, Biskupek, Dühr, Kilzer, Meier, J. Ochs, M. Ochs, Schlott.

Mit viel Mühe gewannen die Bezirksklassen-Volleyballerinnen von BW Annen III bei den Sportfreunden Niederwenigern mit 3:1 (25:19, 25:27, 25:20, 25:20).

Nach einem recht souverän gewonnenen ersten Satz wurde die Partie zu einer zähen Angelegenheit, in dem Aufsteiger Annen oft Probleme im Spielaufbau hatte. Trainerin Jennifer Lesch reagierte mit einigen Umstellungen, die ein wenig mehr Sicherheit brachten. So stand am Ende ein Arbeitssieg, bei dem die Blau-Weißen wenig geglänzt hatten. Zur Weihnachtspause stehen die Annenerinnen auf Platz drei – ein schöner Erfolg für einen Neuling, dessen Team größtenteils aus Jugendspielerinnen besteht.

BWA: Ghasemi, Spiaczka, Deffner, Senger, Piewek, Forster, Herhaus.

Annens Herren bleiben weiter ohne Punkt

Weiter punktlos bleiben die Bezirksliga-Volleyballer von Blau-Weiß Annen. Sie kassierten eine klare 0:3-Niederlage (15:25, 15:25, 14:25) gegen die Routiniers des TSV Hagen 1860. In allen drei Sätzen verschliefen die Blau-Weißen den Start. Als die Annener jeweils ab der Satzmitte aufkamen, war ihr Rückstand schon zu groß, um die Partie noch in ihre Richtung zu lenken. Nach der Weihnachtspause geht es nun darum, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.

BWA: Entsberger, Schüssler, Sahin, Landsberger, Person, Siepmann, Dahlhoff, Shkura, Gervalla, Tautz.