Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Mittwoch geht es zum Tabellenführer

Die Frauen des TuS Bommern sind an diesem Wochenende nicht im Einsatz. Das Verbandsligaspiel der Mannschaft von Katja Niehörster beim Lüner SV ist auf den kommenden Mittwoch, 11. Dezember, verlegt worden. Die Partie des Tabellenneunten beim aktuellen Spitzenreiter in der Halle an der Kurt-Schumacher Straße in Lünen beginnt um 19:30 Uhr.

Kein leichter Gang für den TuS Bommern. Der Lüner SV hat in dieser Saison erst ein Spiel verloren.